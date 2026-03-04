Український бізнес міняє локації - понад 12 тисяч компаній переїхали
Київ • УНН
У 2025 році понад 12 тисяч компаній релокувались в Україні, здійснивши 12 920 переїздів. Це на 11% більше, ніж у 2024 році, але менше, ніж до повномасштабного вторгнення.
За даними Єдиного державного реєстру, у 2025 році понад 12 тисяч компаній релокувались до інших регіонів України. Деякі компанії встигли змінити адресу кілька разів за рік. Загалом бізнес переїжджав 12 920 разів за цей період, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
Це на 11% більше, ніж у 2024, проте все одно менше, ніж до повномасштабної. Найчастіше компанії мігрують або зі столиці, або до Києва.
Водночас зі столиці виїхали 12 558 компаній. Це 30% усіх релокацій. Але й заїхало туди найбільше - 11 765.
Найактивніше переїжджають компанії у сфері оптової торгівлі - майже кожна третя компанія з переліку: 3 798 бізнесів. Наслідують компанії зі сфери будівництва будівель (732 компанії або 6%), нерухомості (645 або 5%), сільського господарства (639 або 5%) та роздрібної торгівлі (526 або 4%).
Найбільше компаній переїхали з Києва до Київської області - 779. У зворотному напрямку, з області до столиці, - 663 компанії. Також серед лідерів маршрути Київ → Дніпропетровщина (565), Київ → Харківщина (521) та Дніпропетровщина → Київ (501).
Також повідомляється, що найчастіше переїжджають оптовики - майже кожна третя компанія зі списку. Далі - будівництво, нерухомість, агро та роздріб.
Нагадаємо
Енергетична криза 2025-2026 років змусила українські підприємства скорочувати виробництво та змінювати графіки роботи.