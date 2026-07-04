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Украинские атаки вывели из строя 42,74% нефтепереработки рф

Киев • УНН

 • 3910 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил, что из-за системных ударов выведено из строя 42,74% нефтеперерабатывающих мощностей рф. За год убытки отрасли достигли 13,5 млрд долларов, что вызвало топливный кризис в россии.

Украинские атаки вывели из строя 42,74% нефтепереработки рф
Пожар на НПЗ в Ростове

В результате атак украинских военных в рф выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает УНН

По информации Генштаба, на начало июля 2026 года кампания системных ударов украинских Сил обороны достигла новых показателей.

Рекордный простой: В результате атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки рф.

Масштаб поражений: В течение последнего месяца успешно атаковано 8 нефтеперерабатывающих заводов.

Уничтожение резервуаров: Ликвидировано или критически повреждено более 60 РВС (резервуаров), из которых 58% с нефтепродуктами, а 42% с сырой нефтью.

Экономическое влияние:

За год (с августа 2025) суммарные убытки отрасли достигли 13,5 млрд долларов США.

рф охватил топливный кризис, и сокращается добыча нефти. Сроки ремонтов постоянно переносятся из-за невозможности получить необходимые запчасти и оборудование.

Deepstrike и middlestrike от Украины

В июне 2026 года Украина существенно нарастила интенсивность ударов по территории россии, перенеся боевые действия далеко в тыл противника. По данным Министерства обороны Украины, только в течение одного месяца было поражено 11 российских нефтеперерабатывающих заводов, 7 объектов топливной логистики, 8 предприятий военно-промышленного комплекса, центры космической связи, а также военные корабли и паромы.

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География ударов охватила территорию от оккупированного Крыма и Краснодарского края до Западной Сибири. Среди наиболее важных целей – Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области, Московский НПЗ, два крупнейших завода "Башнефти" в Уфе, Оренбургский газоперерабатывающий завод, а также нефтеперерабатывающие комплексы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Татарстане.

Был также поражен завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов.

Июль не стал исключением. Уже в первые дни месяца СБС поразили  нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская обл.), который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

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Пораженные предприятия обеспечивают топливом российскую армию, другие производят компоненты, критически необходимые для авиационной и ракетной промышленности. Большинство ударов украинские военные нанесли ударными дальнобойными дронами FP-1 и ракетами Flamingo производства украинской компании Fire Point.

С помощью ударных БПЛА средней дальности украинским военным удалось фактически отрезать оккупированный Крым от материковой Украины, чем серьезно повредить логистику российских войск на юге. Были уничтожены ключевые мосты, а также регулярных поражений подвергаются объекты, которые обеспечивают оккупационные войска топливом.

Последствия для экономики рф 

Масштабные последствия украинских атак привели к тому, что Кремль больше не может полностью отрицать проблему. По данным Politico, Путин был вынужден срочно провести совещание с чиновниками из-за ситуации с обеспечением топливом. Диктатору пришлось публично признать, что украинские удары создают проблемы для инфраструктуры, хотя он продолжил убеждать, что дефицит якобы не является критическим. 

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Журналисты предполагают, что ключевой причиной нынешних проблем стали не просто удары по резервуарам с топливом, а целенаправленное уничтожение наиболее технологически сложных элементов нефтеперерабатывающих заводов – установок каталитического крекинга. Именно они обеспечивают производство бензина и других светлых нефтепродуктов. А из-за санкций Россия не может быстро заменить или отремонтировать такое оборудование. 

Ухудшается и состояние государственных финансов россии. Военные и засекреченные расходы уже приближаются к половине всех бюджетных расходов, тогда как ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния за четыре года войны сократилась примерно с 7% до 1,7% ВВП. Это означает, что Кремль все больше финансирует войну за счет новых долгов и дефицитного бюджета.

Юлия Мельник

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