В Санкт-Петербурге атакован нефтяной терминал
Киев • УНН
В Санкт-Петербурге атакован "Петербургский нефтяной терминал", также, вероятно, атакован порт Высоцк. Власти Ленинградской области сообщили о сбитии 67 беспилотников.
В Санкт-Петербурге атакован "Петербургский нефтяной терминал". Вероятно также атакован порт неподалеку от Питера, пишет УНН.
По сообщениям пабликов в Угольной гавани, в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднимается дым. OSINT-аналитик установил, что пожар возник на территории АО "Петербургский нефтяной терминал", который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга и используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.
Точное количество очагов возгорания пока неизвестно, есть вероятность, что по состоянию на 9 утра (по Киеву), атака продолжается.
Власти Ленинградской области сообщают о том, что было сбито 67 беспилотников.
В то же время в сети появляются кадры пролета над Питером дрона FP-1.
Также сообщается о вероятной атаке на порт Высоцк, расположенный в 90 километрах от Питера.
Дроны Fire Point поразили корабли и нефтяной терминал в российском санкт-петербурге — Штилерман03.06.26, 12:33 • 5391 просмотр