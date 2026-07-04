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В Санкт-Петербурге атакован нефтяной терминал

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

В Санкт-Петербурге атакован "Петербургский нефтяной терминал", также, вероятно, атакован порт Высоцк. Власти Ленинградской области сообщили о сбитии 67 беспилотников.

В Санкт-Петербурге атакован нефтяной терминал

В Санкт-Петербурге атакован "Петербургский нефтяной терминал". Вероятно также атакован порт неподалеку от Питера, пишет УНН.

По сообщениям пабликов в Угольной гавани, в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднимается дым. OSINT-аналитик установил, что пожар возник на территории АО "Петербургский нефтяной терминал", который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга и используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Точное количество очагов возгорания пока неизвестно, есть вероятность, что по состоянию на 9 утра (по Киеву), атака продолжается. 

Власти Ленинградской области сообщают о том, что было сбито 67 беспилотников. 

В то же время в сети появляются кадры пролета над Питером дрона FP-1.

Также сообщается о вероятной атаке на порт Высоцк, расположенный в 90 километрах от Питера.

Дроны Fire Point поразили корабли и нефтяной терминал в российском санкт-петербурге — Штилерман03.06.26, 12:33 • 5391 просмотр

Евгений Царенко

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