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Кремль перенаправляет топливо из регионов в москву после вывода из строя НПЗ - разведка

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

После вывода из строя московского НПЗ власти рф перенаправляют топливо из регионов в столицу, чтобы избежать дефицита. В башкортостане из-за этого закрылись АЗС и продаются стратегические активы.

Кремль перенаправляет топливо из регионов в москву после вывода из строя НПЗ - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

После вывода из строя московского нефтеперерабатывающего завода российские власти начали перенаправлять топливо из регионов в столицу, пытаясь предотвратить дефицит и возможное недовольство москвичей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Кремль опасается социальной напряженности в москве, поскольку именно жители столицы находятся ближе всего к центральной власти. После протестов на болотной площади российское руководство пытается любой ценой избежать подобных сценариев

- говорится в сообщении.

В СВР сообщили, что московский нефтеперерабатывающий завод, по оценкам экспертов, выведен из строя примерно на полгода. Чтобы компенсировать дефицит топлива, компанию "уралнефть" из башкортостана обязали поставлять в москву бензин, дизельное и авиационное топливо. По информации разведки, факт перенаправления нефтепродуктов в столицу подтвердил коммерческий директор компании Алексей Василенко.

В то же время в самом башкортостане ситуация с обеспечением топливом ухудшается. Как отмечают в СВР, из-за дефицита нефтепродуктов уже прекратила работу мини-сеть АЗС "Пчела" на юге республики, а другие операторы ввели жесткие ограничения на продажу топлива "в одни руки".

Кроме того, власти башкортостана вынуждены искать дополнительные средства для покрытия дефицита бюджета. Для этого регион продал 6,36% акций "башнефти". По словам главы республики, вырученные средства планируют направить, в частности, на поддержку участников войны против Украины и их семей. В то же время даже эта сделка покрывает лишь около двух третей необходимой суммы.

В Службе внешней разведки подчеркнули, что ради обеспечения москвы регионы вынуждены распродавать стратегические активы и отдавать последние запасы нефтепродуктов, тогда как собственные проблемы они должны решать самостоятельно за счет местных ресурсов.

россия использует взрыв в Монако для обвинений Украины в "государственном терроризме"01.07.2026, 12:06 • 1676 просмотров

Андрей Тимощенков

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