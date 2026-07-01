россия использует взрыв в Монако для обвинений Украины в "государственном терроризме"
Киев • УНН
российская пропаганда распространила 150 публикаций о "государственном терроризме" Украины после взрыва в Монако, где пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев. Прокуратура Монако квалифицировала инцидент как покушение на убийство, а не теракт.
российские спецслужбы используют сообщения о взрыве в Монако, в результате которого пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, с целью раскрутки нарратива об "угрозе украинских спецслужб для ЕС". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Детали
Российская пропаганда в рамках этой кампании безапелляционно возлагает ответственность на СБУ и украинские власти. Вчера, 30 июня, было зафиксировано около 150 публикаций о "государственном терроризме" со стороны Украины.
Основными нарративами кампании являются следующие:
- Украина - угроза безопасности европейских граждан;
- украинские мигранты - "потенциальный риск";
- поддерживать Украину опасно.
Целью этой кампании является формирование образа Украины как "террористического государства", которое якобы совершает насильственные действия на территории ЕС. Отдельно российские пропагандисты используют инцидент для давления на европейские правительства с целью сокращения военной и финансовой помощи Киеву.
Контекст
30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. По данным украинских СМИ, взрыв, вероятно, был покушением на бывшего украинского бизнесмена и олигарха Вадима Ермолаева.
Впоследствии стало известно, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.