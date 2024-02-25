Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали

На 1/3 удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов, поражая нефтеперерабатывающие мощности рф. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

"Все вы являетесь свидетелями того, сколько военных объектов поражено. Комплексов ПВО. Даже их "аналоговнет" комплекс "Триумф", который стоит 1,2 млрд долларов, успешно поразили. Если мы посмотрим крайние два месяца, сколько нефтеперерабатывающих мощностей вражеских было поражено. По сути на 1/3 мы сократили экспорт нефтепродуктов, а 55% их военного бюджета - это валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. Это вполне законные наши цели", - сказал Малюк.

Напомним

В сентябре 2023 года военная контрразведка СБУ и ВМС Украины ночью повели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.