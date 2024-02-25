Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  100071 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  105924 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  204246 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  229853 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  219363 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  227364 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  249687 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  233572 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  252721 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269302 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали

Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 15:50  •  5682 просмотра

Read in English

По словам главы Службы безопасности Украины, украинские войска сократили российский экспорт нефтепродуктов на 1/3 из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, что повлияло на российские нефтеперерабатывающие мощности.

На 1/3 удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов, поражая нефтеперерабатывающие мощности рф. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

"Все вы являетесь свидетелями того, сколько военных объектов поражено. Комплексов ПВО. Даже их "аналоговнет" комплекс "Триумф", который стоит 1,2 млрд долларов, успешно поразили. Если мы посмотрим крайние два месяца, сколько нефтеперерабатывающих мощностей вражеских было поражено. По сути на 1/3 мы сократили экспорт нефтепродуктов, а 55% их военного бюджета - это валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. Это вполне законные наши цели", - сказал Малюк.

Напомним

В сентябре 2023 года военная контрразведка СБУ и ВМС Украины ночью повели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
vasilii-malyukВасилий Малюк
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
yevpatoriyaЕвпатория
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
ukrainaУкраина
Україні вдалося скоротити експорт російських нафтопродуктів на третину: Малюк розповів деталі
Ukraine has managed to reduce exports of Russian oil products by one third: Malyuk told the details
Новости по теме

Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали

По словам главы Службы безопасности Украины, украинские войска сократили российский экспорт нефтепродуктов на 1/3 из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, что повлияло на российские нефтеперерабатывающие мощности.

Война •   •  5682 просмотра
Украине удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть: Малюк рассказал детали

11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш

Украинские надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby уже отработали по 11 вражеским кораблям.

Война •   •  7748 просмотра
11 российских кораблей поразили морские дроны Sea Baby - Малыш

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Зеленский объявил, что с начала войны с россией погибло около 31 тысячи украинских солдат.

Война •   •  7655 просмотра
В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Первый Глобальный саммит мира может состояться уже весной - Зеленский

Президент Зеленский надеется, что на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии этой весной будет разработан план преодоления кризисов, вызванных войной, без участия россии.

Война •   •  10243 просмотра
Первый Глобальный саммит мира может состояться уже весной - Зеленский

Хакерская группа "UA25" осуществила масштабную атаку на российские серверы

Украинская хакерская группа UA25 осуществила масштабную кибератаку на российские серверы 25 февраля, получив более 5 терабайт личных и корпоративных данных.

Война •   •  8440 просмотра
Хакерская группа "UA25" осуществила масштабную атаку на российские серверы

Удар рф по селу на Запорожье: один человек погиб, трое - ранены

В результате российского удара по ферме в селе Малашовка Запорожской области погиб один человек, еще трое получили ранения.

Война •   •  12313 просмотра
Удар рф по селу на Запорожье: один человек погиб, трое - ранены

Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главная цель российских нарративов - разделить Украину изнутри и посеять внутренние конфликты.

Война •   •  13407 просмотра
Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри

В Константиновке спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела

Спасатели ликвидировали последствия российского обстрела Константиновки, в результате которого повреждены 3 школы, 2 административных здания, 12 многоэтажек, 2 частных дома, 21 магазин, 19 торговых павильонов, церковь и объект инфраструктуры, а также ранен один человек на железнодорожном вокзале.

Война •   •  11073 просмотра
В Константиновке спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела

россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов

Руководитель российской разведки заявил, что их цель - подорвать легитимность Украины и нанести ей военное поражение до июня 2024 года с помощью операции "Майдан-3".

Война •   •  14181 просмотра
россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов

Украина строит разветвленную систему реабилитации: Ляшко рассказал детали

Украина планирует построить разветвленную систему реабилитации, которая будет включать более 250 многопрофильных медицинских учреждений и 6 специализированных монопрофильных учреждений, взяв за основу израильскую модель.

Здоровье •   •  12235 просмотра
Украина строит разветвленную систему реабилитации: Ляшко рассказал детали