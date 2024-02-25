Україні вдалося скоротити експорт російських нафтопродуктів на третину: Малюк розповів деталі
Київ • УНН
За словами голови Служби безпеки України, українські війська скоротили російський експорт нафтопродуктів на 1/3 через удари по нафтопереробних заводах, що вплинуло на російські нафтопереробні потужності.
На 1/3 вдалося скоротили експорт російських нафтопродуктів, вражаючи нафтопереробні потужності рф. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
"Всі ви є свідками того, скільки військових об’єктів вражено. Комплексів ППО. Навіть їх "аналоговнєт" комплекс "Тріумф", який коштує 1,2 млрд доларів, успішно вразили. Якщо ми глянемо крайні два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих було уражено. По суті на 1/3 ми скоротили експорт нафтопродуктів, а 55% їх військового бюджету - це валютна виручка від експорту нафтопродуктів. Це цілком законні наші цілі", - сказав Малюк.
Нагадаємо
У вересні 2023 року військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.