Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией

На платформе "Укрэнерго" состоялись совместные аукционы по доступу к межгосударственным сечениям с Молдовой. Впервые было расторговано право поставки электроэнергии на целый месяц. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

27 февраля, завершился первый совместный месячный аукцион по доступу к межгосударственным сечениям с поставками электрической энергии в марте для Украины и Молдовы. Аукцион в этом формате длился неделю, - говорится в сообщении.

Детали

По направлению Украина - Молдова (UA-MD) распределенная пропускная способность составила 463 МВт. По направлению Молдова - Украина (MD-UA) - 96 МВт. Согласно результатам аукциона, который длился неделю, по направлению Украина - Молдова распределенная пропускная способность составила 463 МВт, а по обратному направлению - 96 МВт.

В "Укрэнерго" также указали, что 100% доступной пропускной способности распределили среди четырех участников. При этом по направлению UA-MD участие в торгах принимали восемь участников, а по направлению MD-UA - девять.

В компании добавили, что спрос на пропускную способность на каждом месячном аукционе превышал предложенные мощности.

Итак, предельную цену аукциона для направления UA-MD определили на уровне 0,05 евро за один МВт, а для направления MD-UA - 0,5 евро.

На 29 февраля запланированы суточные аукционы с Молдовой, подытожили специалисты.

Дополнение

Украина уже проводит совместные суточные аукционы с другими европейскими соседями: со 2 ноября с Румынией, с 16 января с Польшей, с 22 февраля с Венгрией. Первый совместный аукцион со Словакией запланирован на 4 марта.

Напомним

С марта Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу на 150 МВт, начиная со следующей недели.

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