Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией
Украина завершила переход к европейским правилам торговли электроэнергией, проведя первый совместный ежемесячный аукцион на доступ к интерконнекторам с Молдовой.
Благодаря "гробовым" выплатам в бедных регионах рф резко выросли накопления у граждан
Сбережения в бедных российских регионах выросли благодаря выплатам мобилизованным солдатам и семьям погибших в Украине.
Нам не нужно играть с огнем, нужно иметь четкую позицию по Украине - премьер Албании
Премьер-министр Албании Эди Рама подчеркнул важность сохранения четкой проукраинской позиции и продолжения предоставления оружия Украине, отметив, что потеря ясности грозит вступлением в фазу темноты, а прекращение поставок оружия было бы циничным и абсурдным.
Албания присоединится к группе спецтрибунала для расследования преступлений рф - Кулеба
Албания соглашается присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала для расследования военных преступлений россии в Украине.
В Украине снижается потребление электроэнергии: излишки аварийно продают в Польшу
Украина в экстренном порядке экспортировала избыток электроэнергии в Польшу из-за более низкого, чем ожидалось, потребления, несмотря на более прохладные температуры.
россия в обход санкций закупала электронику для танков у Японии - СМИ
россия в обход санкций закупала электронику для танков у Японии - СМИ.
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплату почти 500 000 гривен Бирже благотворительности "ДоброДій".
Евросоюз готовится к полному отказу от поставок российского газа через Украину
ЕС готовится полностью прекратить поставки российского газа через Украину до конца года, поскольку он уже резко сократил импорт российского газа, нефти и угля за последние два года.
Туск: ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами, чтобы решить проблему блокады, которой ждут более 2000 грузовиков, но отметил, что это будет болезненным решением для обеих сторон.
В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии
Начиная с 2023 года, "Энергоатом" активно увеличивает производство электроэнергии на атомных электростанциях на подконтрольной Украине территории.