Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією
Київ • УНН
Україна завершила перехід до європейських правил торгівлі електроенергією, провівши перший спільний щомісячний аукціон на доступ до інтерконекторів з Молдовою.
На платформі "Укренерго" відбулися спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою. Вперше було розторговано право постачання електроенергії на цілий місяць. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
27 лютого, завершився перший спільний місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з постачанням електричної енергії у березні для України та Молдови. Аукціон в цьому форматі тривав тиждень,
Деталі
За напрямом Україна – Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність склала 463 МВт. За напрямом Молдова – Україна (MD-UA) - 96 МВт.Згідно з результатами аукціону, який тривав тиждень, за напрямом Україна - Молдова розподілена пропускна спроможність становила 463 МВт, а за зворотним напрямком — 96 МВт.
В "Укренерго" також вказали, що 100% доступної пропускної спроможності розподілили серед чотирьох учасників. При цьому за напрямком UA-MD учать у торгах брали вісім учасників, а за напрямком MD-UA — дев'ять.
У компанії додали, що попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновані потужності.
Отже, граничну ціну аукціону для напрямку UA-MD визначили на рівні 0,05 євро за один МВт, а для напрямку MD-UA — 0,5 євро.
На 29 лютого заплановані добові аукціони з Молдовою, підсумували фахівці.
Доповнення
Україна вже проводить спільні добові аукціони з іншими європейськими сусідами: з 2 листопада з Румунією, з 16 січня з Польщею, з 22 лютого з Угорщиною. Перший спільний аукціон зі Словаччиною запланований на 4 березня.
Нагадаємо
З березня Україна збільшить експорт електроенергії до Європи на 150 МВт, починаючи з наступного тижня.
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