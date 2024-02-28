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Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією

Київ • УНН

 • 26295 перегляди

Україна завершила перехід до європейських правил торгівлі електроенергією, провівши перший спільний щомісячний аукціон на доступ до інтерконекторів з Молдовою.

Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією

На платформі "Укренерго" відбулися спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою. Вперше було розторговано право постачання електроенергії на цілий місяць. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

27 лютого, завершився перший спільний місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з постачанням електричної енергії у березні для України та Молдови. Аукціон в цьому форматі тривав тиждень,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За напрямом Україна – Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність склала 463 МВт. За напрямом Молдова – Україна (MD-UA) - 96 МВт.Згідно з результатами аукціону, який тривав тиждень, за напрямом Україна - Молдова розподілена пропускна спроможність становила 463 МВт, а за зворотним напрямком — 96 МВт.

В "Укренерго" також вказали, що 100% доступної пропускної спроможності розподілили серед чотирьох учасників. При цьому за напрямком UA-MD учать у торгах брали вісім учасників, а за напрямком MD-UA — дев'ять.

У компанії додали, що попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновані потужності.

Отже, граничну ціну аукціону для напрямку UA-MD визначили на рівні 0,05 євро за один МВт, а для напрямку MD-UA — 0,5 євро.

На 29 лютого заплановані добові аукціони з Молдовою, підсумували фахівці.

Доповнення

Україна вже проводить спільні добові аукціони з іншими європейськими сусідами: з 2 листопада з Румунією, з 16 січня з Польщею, з 22 лютого з Угорщиною. Перший спільний аукціон зі Словаччиною запланований на 4 березня.

Нагадаємо

З березня Україна збільшить експорт електроенергії до Європи на 150 МВт, починаючи з наступного тижня.

В Україні знижується споживання електроенергії: надлишки аварійно продають до Польщі28.02.24, 16:30 • 26714 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка
Укренерго
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