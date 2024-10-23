Украина завершает сбор первого урожая хлопка, который нужен для производства пороха
Киев • УНН
В Украине завершается сбор первого урожая хлопка, который используют для производства пороха. В следующем году планируется увеличить посевы до 30 тысяч га, а Минагрополитики запустит программы финансирования для фермеров.
Украина завершает сбор первого урожая хлопка, который используют для производства пороха, а в военные времена такое сырье сверхважно, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В Украине завершается сбор первого урожая хлопка", - сообщил Коваль.
По его словам, тестовые плантации высадили в Одессе весной этого года в 8 фермерских хозяйствах и одном научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений. "Это небольшие участки площадью от 0,2 до 0,5 га", - отметил он.
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"Аграрии получили 110 кг семян хлопчатника, которые посеяли на площади более 5 га", - рассказал министр.
По словам Коваля, всего в Украину завезли пять сортов хлопчатника: два - из США, два - из Германии и один - из Турции.
"В следующем году ожидаем увеличения посева до 30 тысяч га. Для фермеров, которые возьмутся за это дело, Минагрополитики планирует запустить соответствующие программы по финансированию", - сообщил глава Минагрополитики.
Дополнение
"Хлопок - это культура, которую используют для производства пороха. В военные времена такое сырье для Украины сверхважно", - указал министр.
Кроме этого, из хлопка также можно производить ткань и масло.
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