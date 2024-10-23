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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина завершает сбор первого урожая хлопка, который нужен для производства пороха

Украина завершает сбор первого урожая хлопка, который нужен для производства пороха

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 06:41  •  3008 просмотра

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В Украине завершается сбор первого урожая хлопка, который используют для производства пороха. В следующем году планируется увеличить посевы до 30 тысяч га, а Минагрополитики запустит программы финансирования для фермеров.

Украина завершает сбор первого урожая хлопка, который используют для производства пороха, а в военные времена такое сырье сверхважно, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Украине завершается сбор первого урожая хлопка", - сообщил Коваль.

По его словам, тестовые плантации высадили в Одессе весной этого года в 8 фермерских хозяйствах и одном научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений. "Это небольшие участки площадью от 0,2 до 0,5 га", - отметил он.

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"Аграрии получили 110 кг семян хлопчатника, которые посеяли на площади более 5 га", - рассказал министр.

По словам Коваля, всего в Украину завезли пять сортов хлопчатника: два - из США, два - из Германии и один - из Турции.

"В следующем году ожидаем увеличения посева до 30 тысяч га. Для фермеров, которые возьмутся за это дело, Минагрополитики планирует запустить соответствующие программы по финансированию", - сообщил глава Минагрополитики.

Дополнение

"Хлопок - это культура, которую используют для производства пороха. В военные времена такое сырье для Украины сверхважно", - указал министр.

Кроме этого, из хлопка также можно производить ткань и масло.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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