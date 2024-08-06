Одесская область в этом году порадует томатами, арбузами и первым хлопчатником - Кипер
Киев • УНН
В Одесской области продолжается сбор бахчевых и овощных культур. Собрано 9 тыс. тонн бахчевых на площади 1,6 тыс. га и 27 тыс. тонн томатов на 0,9 тыс. га, также экспериментально выращивается хлопчатник.
В Одесской области продолжается сбор бахчевых и овощных культур, и уже достигнуты значительные результаты. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Бахчевые культуры
Собрано на площади 1,6 тыс. га;
Валовой сбор достигает 9,0 тыс. тонн;
Засеяно в этом году 3,6 тыс. га;
Арбузы - 2,7 тыс. га;
Дыни - 0,9 тыс. га.
Томат
Засеяно 3,9 тыс. га;
Собрано на площади 0,9 тыс. га;
Валовой сбор - 27,0 тыс. тонн.
Хлопчатник
Предприятия Одесской области активно занимаются выращиванием хлопчатника. Высота растений местами достигает более 50 см, и уже наблюдается цветение;
Экспериментальные поля: 9 предприятий решили засеять хлопчатник на общей площади более 5 га;
Наблюдение ведется как на полях орошения, так и без него.
Эти достижения свидетельствуют об успешном развитии сельского хозяйства в Одесской области, в частности в выращивании бахчевых культур и томатов, а также об интересе к экспериментальным посевам хлопчатника
Напомним, в Одесской области впервые высадили экспериментальные поля хлопчатника. Это аграрное сырье используется для производства бездымного пороха, который необходим для создания собственного производства важного элемента боеприпасов.