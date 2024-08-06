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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесская область в этом году порадует томатами, арбузами и первым хлопчатником - Кипер

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 17:09  •  3888 просмотра

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В Одесской области продолжается сбор бахчевых и овощных культур. Собрано 9 тыс. тонн бахчевых на площади 1,6 тыс. га и 27 тыс. тонн томатов на 0,9 тыс. га, также экспериментально выращивается хлопчатник.

В Одесской области продолжается сбор бахчевых и овощных культур, и уже достигнуты значительные результаты. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Бахчевые культуры

Собрано на площади 1,6 тыс. га;

Валовой сбор достигает 9,0 тыс. тонн;

Засеяно в этом году 3,6 тыс. га;

Арбузы - 2,7 тыс. га;

Дыни - 0,9 тыс. га.

Томат

Засеяно 3,9 тыс. га;

Собрано на площади 0,9 тыс. га;

Валовой сбор - 27,0 тыс. тонн.

Хлопчатник

Предприятия Одесской области активно занимаются выращиванием хлопчатника. Высота растений местами достигает более 50 см, и уже наблюдается цветение;

Экспериментальные поля: 9 предприятий решили засеять хлопчатник на общей площади более 5 га;

Наблюдение ведется как на полях орошения, так и без него.

Эти достижения свидетельствуют об успешном развитии сельского хозяйства в Одесской области, в частности в выращивании бахчевых культур и томатов, а также об интересе к экспериментальным посевам хлопчатника 

- написал Кипер.

Напомним, в Одесской области впервые высадили экспериментальные поля хлопчатника. Это аграрное сырье используется для производства бездымного пороха, который необходим для создания собственного производства важного элемента боеприпасов.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаАгроновости
odesskaya-oblastОдесская область
odessaОдесса
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