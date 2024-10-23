Україна завершує збір першого урожаю бавовни, яка потрібна для виробництва пороху
Київ • УНН
В Україні завершується збір першого урожаю бавовни, яку використовують для виробництва пороху. Наступного року планується збільшити посіви до 30 тисяч га, а Мінагрополітики запустить програми фінансування для фермерів.
Україна завершує збір першого урожаю бавовни, яку використовують для виробництва пороху, а у військові часи така сировина надважлива, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у середу у Telegram, пише УНН.
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"В Україні завершується збір першого урожаю бавовни", - повідомив Коваль.
З його слів, тестові плантації висадили в Одесі навесні цього року у 8 фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин. "Це невеликі ділянки площею від 0,2 до 0,5 га", - зазначив він.
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"Аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га", - розповів міністр.
За словами Коваля, усього до України завезли п'ять сортів бавовнику: два - з США, два - з Німеччини та один - з Туреччини.
"Наступного року очікуємо збільшення посіву до 30 тисяч га. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми з фінансування", - повідомив голова Мінагрополітики.
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"Бавовна - це культура, яку використовують для виробництва пороху. У військові часи така сировина для України надважлива", - вказав міністр.
Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.
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