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Україна завершує збір першого урожаю бавовни, яка потрібна для виробництва пороху

Київ • УНН

 • 52757 перегляди

В Україні завершується збір першого урожаю бавовни, яку використовують для виробництва пороху. Наступного року планується збільшити посіви до 30 тисяч га, а Мінагрополітики запустить програми фінансування для фермерів.

Україна завершує збір першого урожаю бавовни, яка потрібна для виробництва пороху

Україна завершує збір першого урожаю бавовни, яку використовують для виробництва пороху, а у військові часи така сировина надважлива, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"В Україні завершується збір першого урожаю бавовни", - повідомив Коваль.

З його слів, тестові плантації висадили в Одесі навесні цього року у 8 фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин. "Це невеликі ділянки площею від 0,2 до 0,5 га", - зазначив він.

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"Аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га", - розповів міністр.

За словами Коваля, усього до України завезли п'ять сортів бавовнику: два - з США, два - з Німеччини та один - з Туреччини.

"Наступного року очікуємо збільшення посіву до 30 тисяч га. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми з фінансування", - повідомив голова Мінагрополітики.

Доповнення

"Бавовна - це культура, яку використовують для виробництва пороху. У військові часи така сировина для України надважлива", - вказав міністр.

Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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