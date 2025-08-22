$41.380.02
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

Всего 109 украинцев репатриированы из пункта пропуска «Дарьяли». Гуманитарный кризис возник из-за действий россии, которая депортировала украинцев на границу с Грузией.

Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД

В Украину вернули еще 65 украинцев из буферной зоны на российско-грузинской границе. В общей сложности уже возвращено 109 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига и объяснил причину гуманитарного кризиса на пункте пропуска "Дарьяли", передает УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского организовали возвращение в Украину 65 граждан Украины из буферной зоны на российско-грузинской границе. Среди них 10 женщин, 8 тяжелобольных. Все они находились в грузинском пункте пропуска "Дарьяли" фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями россии. Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности с привлечением международных организаций

- написал Сибига.

Он сообщил, что в течение 21-22 августа благодаря совместным усилиям удалось успешно вернуть очередную большую группу наших граждан из Грузии в Украину через территорию Молдовы.

"Благодарим коллег из Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Службы безопасности Украины за командную работу и сотрудничество для осуществления этой операции. Выражаем отдельную благодарность официальным представителям властей Грузии и Молдовы за содействие в организации транзитного маршрута и решение логистических вопросов", - отметил Сибига.

Министр напомнил, что в предыдущие месяцы МИД Украины уже организовало вместе с причастными органами возвращение в общей сложности 44 граждан.

В ЦПД опровергли российский фейк о якобы отказе Украины принимать своих граждан с грузинской границы03.08.25, 14:19 • 9142 просмотра

"Таким образом, общее количество украинцев, которых удалось вернуть из пункта пропуска "Дарьяли" за предыдущие месяцы, составило 109 человек. Министерство иностранных дел во взаимодействии с посольствами Украины в Грузии и Молдове, причастными украинскими ведомствами, грузинской и молдавской сторонами продолжает работать над возвращением остальных граждан, которые выражают желание быть репатриированными в Украину", - рассказал Сибига.

Он подчеркнул, что гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда россия целенаправленно начала резко увеличивать количество граждан Украины, которых она депортировала в этот пункт пропуска.

"Украинская сторона уже обращалась публично с призывом к рф отправлять их непосредственно на границу Украины, а не Грузии. Это предложение остается в силе. Если россия продолжит его игнорировать, единственным выводом будет то, что резкое увеличение количества депортированных является спланированной российской операцией против Украины. В то же время Украина никогда не оставляет своих людей в беде и будет всегда отдавать приоритет защите прав и законных интересов своих граждан", - написал Сибига.

Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП06.08.25, 16:32 • 67010 просмотров

Анна Мурашко

