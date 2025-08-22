$41.380.02
48.170.16
ukenru
05:52 • 1536 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 12840 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 28481 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 31342 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 37490 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22203 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33261 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71685 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79044 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81568 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
93%
741мм
Популярнi новини
Київ накриває дим: зафіксовано різке погіршення якості повітряPhoto21 серпня, 20:58 • 6950 перегляди
Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство21 серпня, 21:19 • 6534 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 4650 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні02:43 • 10491 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto03:12 • 6104 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 28481 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 4078 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 37490 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 110723 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 134619 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Тулсі Габбард
Марк Цукерберг
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Угорщина
Курськ
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 4722 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 76188 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 70079 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 68423 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 94724 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Футбол
Нафта
Шахед-136

Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Загалом 109 українців репатрійовано з пункту пропуску "Даріалі". Гуманітарна криза виникла через дії Росії, яка депортувала українців на кордон з Грузією.

Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС

До України повернули ще 65 українців з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Загалом вже повернуто 109 людей. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, та пояснив причину гуманітарної кризи на пункті пропуску "Даріалі", передає УНН.

На доручення Президента України Володимира Зеленського організували повернення до України 65 громадян України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Серед них 10 жінок, 8 важкохворих. Всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій

- написав Сибіга.

Він повідомив, що упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови.

"Дякуємо колегам з Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Служби безпеки України за командну роботу та співпрацю задля втілення цієї операції. Висловлюємо окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту та вирішення логістичних питань", - зазначив Сибіга.

Міністр нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян.

У ЦПД спростували російський фейк про начебто відмову України приймати своїх громадян з грузинського кордону03.08.25, 14:19 • 9142 перегляди

"Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей. Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України", - розповів Сибіга.

Він наголосив, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску.

"Українська сторона вже зверталася публічно з закликом до рф відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав та законних інтересів своїх громадян", - написав Сибіга.

Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП06.08.25, 16:32 • 67005 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоНовини СвітуНаші за кордоном
Андрій Сибіга
Міністерство юстиції України
Міністерство закордонних справ України
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Молдова
Грузія