Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС

До України повернули ще 65 українців з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Загалом вже повернуто 109 людей. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, та пояснив причину гуманітарної кризи на пункті пропуску "Даріалі", передає УНН.

На доручення Президента України Володимира Зеленського організували повернення до України 65 громадян України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Серед них 10 жінок, 8 важкохворих. Всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій - написав Сибіга.

Він повідомив, що упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови.

"Дякуємо колегам з Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Служби безпеки України за командну роботу та співпрацю задля втілення цієї операції. Висловлюємо окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту та вирішення логістичних питань", - зазначив Сибіга.

Міністр нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян.

"Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей. Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України", - розповів Сибіга.

Він наголосив, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску.

"Українська сторона вже зверталася публічно з закликом до рф відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав та законних інтересів своїх громадян", - написав Сибіга.

