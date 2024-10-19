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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина вернула из российского плена 95 защитников - Зеленский

Украина вернула из российского плена 95 защитников - Зеленский

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 22:56  •  2081 просмотра

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Украина провела 58-й обмен пленными с россией, вернув 95 своих защитников. Среди освобожденных - защитники Мариуполя, "Азовстали" и других регионов, многие из которых имеют серьезные заболевания из-за пыток.

Украине удалось провернуть из российского плена 95 человек, в том числе защитников "Азовстали". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.

95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области... Спасибо команде, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, которые пополняют обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают

- отметил он.

Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что  в рамках 58-го обмена военнопленными домой вернулись еще 95 защитников Украины. 

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые приговоры судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 - к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора,

- говорится в сообщении Координационного штаба.

Среди освобожденных из плена сегодня - нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

Это воины, которые защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров,

- отметили в Координационном штабе.

Многие  освобожденные из плена  имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания. 

Всего из неволи освободили уже 3767 человек.

Напомним

Вечером 18 октября минобороны рф сообщило об обмене 95 на 95 военнопленных между Украиной и Россией. Посреднические усилия в процессе обмена предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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