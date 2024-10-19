Украина вернула из российского плена 95 защитников - Зеленский

Украине удалось провернуть из российского плена 95 человек, в том числе защитников "Азовстали". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.



95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области... Спасибо команде, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, которые пополняют обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают - отметил он.

Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в рамках 58-го обмена военнопленными домой вернулись еще 95 защитников Украины.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые приговоры судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 - к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора, - говорится в сообщении Координационного штаба.

Среди освобожденных из плена сегодня - нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

Это воины, которые защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров, - отметили в Координационном штабе.



Многие освобожденные из плена имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

Всего из неволи освободили уже 3767 человек.

Напомним

Вечером 18 октября минобороны рф сообщило об обмене 95 на 95 военнопленных между Украиной и Россией. Посреднические усилия в процессе обмена предоставили Объединенные Арабские Эмираты.