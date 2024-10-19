Україна повернула з російського полону 95 захисників - Зеленський
Київ • УНН
Україна провела 58-й обмін полоненими з росією, повернувши 95 своїх захисників. Серед звільнених - оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та інших регіонів, багато з яких мають серйозні захворювання через катування.
Україні вдалося провернути з російського полону 95 осіб, у тому числі захисників "Азовсталі". Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.
95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину... Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають
Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що у рамках 58-го обміну військовополоненими додому повернулися ще 95 захисників України.
Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані вироки судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 - до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора,
Серед звільнених з полону сьогодні - нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.
Це воїни, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів,
Чимало звільнених з полону мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.
Загалом з неволі визволили вже 3767 людей.
Нагадаємо
У вечері 18 жовтня міноборони рф повідомило про обмін 95 на 95 військовополонених між Україною та Росією. Посередницькі зусилля у процесі обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.