Україна повернула з російського полону 95 захисників - Зеленський

Україні вдалося провернути з російського полону 95 осіб, у тому числі захисників "Азовсталі". Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.



95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину... Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають