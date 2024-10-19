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Україна повернула з російського полону 95 захисників - Зеленський

Київ • УНН

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Україна провела 58-й обмін полоненими з росією, повернувши 95 своїх захисників. Серед звільнених - оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та інших регіонів, багато з яких мають серйозні захворювання через катування.

Україна повернула з російського полону 95 захисників - Зеленський

Україні вдалося провернути з російського полону 95 осіб, у тому числі захисників "Азовсталі". Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину... Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають

- зазначив він.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що  у рамках 58-го обміну військовополоненими додому повернулися ще 95 захисників України. 

Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані вироки судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 - до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора,

- йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Серед звільнених з полону сьогодні - нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

Це воїни, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів,

- зазначили у Координаційному штабі.

Чимало  звільнених з полону  мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування. 

Загалом з неволі визволили вже 3767 людей.

Нагадаємо

У вечері 18 жовтня міноборони рф повідомило про обмін 95 на 95 військовополонених між Україною та Росією. Посередницькі зусилля у процесі обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Національна гвардія України
Збройні сили України
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Україна
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