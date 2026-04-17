Украина согласовала с кредиторами отсрочку выплат по государственному долгу до 2030 года

Украина и Группа официальных кредиторов подписали Меморандум о взаимопонимании относительно отсрочки выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Об этом сообщило Министерство финансов, пишет УНН.

Детали

Документ подписан министром финансов Сергеем Марченко и уполномоченными представителями стран-кредиторов, среди которых Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США, а также Республика Корея.

Меморандум продолжает предыдущие договоренности 2022 и 2023 годов и является важным элементом международной финансовой поддержки Украины - говорится в сообщении.

Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, подлежавших уплате в период с февраля 2026 года. В соответствии с Меморандумом, обслуживание и погашение долга будет отсрочено до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой Международного валютного фонда.

Выплата отсроченных сумм будет осуществляться после завершения этого периода равными полугодовыми платежами в течение 2035–2039 годов, с предусмотренной капитализацией процентов.

Марченко поблагодарил международных партнеров и назвал это решение "критически важным для Украины", ведь оно позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет.

Отсрочка платежей создает возможность направить высвобожденные финансовые ресурсы на первоочередные нужды государства, в частности финансирование обороны, социальной сферы и восстановления экономики - отметил Марченко.

