Госдолг Украины сократился до 9,2 трлн грн – Минфин

По состоянию на конец февраля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился до 9,2 трлн грн. Об этом сообщает Министерство финансов, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, общий объем долга составил 9 211,2 млрд грн, или 213,18 млрд долларов. Основную долю формирует внешний долг — более 75%, тогда как внутренний составляет около 22%, еще почти 3% — гарантированный государством долг.

В феврале объем долга сократился на 1,41 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 1,8 млрд долларов. Это произошло прежде всего за счет погашения обязательств перед международными партнерами, а также из-за валютной переоценки.

В то же время внутренний долг за этот период вырос, тогда как внешний и гарантированный долг уменьшились.

В Минфине отмечают, что структура долга остается относительно стабильной: более 65% приходится на льготные кредиты от международных финансовых организаций и правительств других государств. Доля внутренних государственных облигаций составляет более 21%, еще около 9% – это заимствования на внешних рынках.

Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - Минфин

Средневзвешенная ставка государственного долга сейчас составляет 4,53%, что значительно ниже, чем год назад. Также увеличился средний срок погашения — более 13 лет. В Минфине подчеркивают, что это свидетельствует о снижении стоимости обслуживания долга и меньших рисках для бюджета в среднесрочной перспективе.

В валютной структуре наибольшую долю занимает евро – почти 45%, далее идут доллар США и гривна.

Кроме того, в феврале Министерство финансов привлекло в бюджет более 56 млрд грн через размещение облигаций внутреннего государственного займа, а также провело дополнительные операции для оптимизации долговой нагрузки.

По итогам 2025 года соотношение государственного долга к ВВП составляло более 98%, однако без учета отдельных обязательств этот показатель был ниже – около 86%.

Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП