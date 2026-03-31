$43.800.0450.310.17
Держборг України скоротився до 9,2 трлн грн – Мінфін

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Загальний борг зменшився на 1,8 млрд доларів завдяки виплатам партнерам. Частка пільгових кредитів перевищує 65%, а середній термін погашення зріс.

Станом на кінець лютого 2026 року державний і гарантований державою борг України зменшився до 9,2 трлн грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає УНН.

Деталі

За даними відомства, загальний обсяг боргу становив 9 211,2 млрд грн, або 213,18 млрд доларів. Основну частку формує зовнішній борг — понад 75%, тоді як внутрішній становить близько 22%, ще майже 3% — гарантований державою борг.

У лютому обсяг боргу скоротився на 1,41 млрд грн, а в доларовому еквіваленті – на 1,8 млрд доларів. Це відбулося передусім за рахунок погашення зобов’язань перед міжнародними партнерами, а також через валютну переоцінку.

Водночас внутрішній борг за цей період зріс, тоді як зовнішній і гарантований борг зменшилися.

У Мінфіні зазначають, що структура боргу залишається відносно стабільною: понад 65% припадає на пільгові кредити від міжнародних фінансових організацій та урядів інших держав. Частка внутрішніх державних облігацій становить понад 21%, ще близько 9% – це запозичення на зовнішніх ринках.

Середньозважена ставка державного боргу наразі становить 4,53%, що значно нижче, ніж рік тому. Також збільшився середній строк погашення — понад 13 років. У Мінфіні підкреслюють, що це свідчить про зниження вартості обслуговування боргу та менші ризики для бюджету в середньостроковій перспективі.

У валютній структурі найбільшу частку займає євро – майже 45%, далі йдуть долар США та гривня.

Крім того, у лютому Міністерство фінансів залучило до бюджету понад 56 млрд грн через розміщення облігацій внутрішньої державної позики, а також провело додаткові операції для оптимізації боргового навантаження.

За підсумками 2025 року співвідношення державного боргу до ВВП становило понад 98%, однак без урахування окремих зобов’язань цей показник був нижчим – близько 86%.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Міністерство фінансів України
Україна