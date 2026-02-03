Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін

Державний борг України в 2025 році перевищив 9 трлн грн або 213 млрд дол., збільшившись за рік майже на третину, попередньо, до прогнозного ВВП у 2025 році він становить 98,4%, при цьому середній строк до погашення зріс більш ніж удвічі, а середня вартість суттєво знизилась, повідомили у Міністерстві фінансів, пише УНН.

Деталі

У Мінфіні зростання обсягу державного боргу назвали "об’єктивно неминучим", пояснивши "суттєво підвищеними потребами державного бюджету у сфері безпеки та оборони". Водночас у відомстві вказали, що "в умовах воєнного стану Україна забезпечує покращення ключових боргових показників".

"Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд дол США), що на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року", - повідомили у Мінфіні.

Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України, як вказано, збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн грн (47,3 млрд дол. США ) "в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів".

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2025 році у Мінфіні назвали:

кредити ERA від країн G7 обсягом 37,9 млрд дол. США, які частково обліковуються як державний борг;

фінансування від ЄС обсягом 12,1 млрд дол. США.

Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами ЄС, як зазначили у міністерстві, збільшилась на 1,654 трлн грн (38,6 млрд дол. США). Платежі з погашення за кредитами Ukraine Facility мають пільговий період тривалістю 11-12 років та можуть компенсуватись країнами ЄС. Обслуговування та погашення кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок джерел, не пов’язаних із державним бюджетом, зокрема доходів від заморожених російських активів, що не створює додаткового боргового навантаження для України.

Структура

"Станом на кінець 2025 року близько 75% державного та гарантованого державою боргу України є зовнішнім, при цьому понад половину цього боргу становлять зобов’язання перед ЄС (близько 40% від усього державного боргу)", - повідомили у Мінфіні.

При цьому зазначається, що фінансування з боку ЄС надається на виключно пільгових умовах. Решта зовнішнього боргу припадає на інші держави-партнери та міжнародні фінансові організації.

"Частка комерційного зовнішнього боргу скорочена до рівня менше 10%. Близько 22% боргового портфеля становить внутрішній державний борг. Ще близько 3% припадає на гарантований державою борг, частка якого послідовно скорочується протягом останніх чотирьох років", - ідеться у повідомленні.

За попередніми розрахунками, державний борг України до прогнозного ВВП у 2025 році становить 98,4% - вказали у Мінфіні.

Трансформація держборгу

З 2021 по 2025 рік Україна, повідомили у Мінфіні, "здійснила якісну трансформацію державного боргу, суттєво покращивши його строкову та вартісну структуру". Середньозважений строк до погашення державного боргу, як вказано, зріс з 6,3 року у 2021 році до 13,37 року у 2025 році, тобто більш ніж у 2,1 раза. Строковість зовнішнього державного боргу за цей період збільшилася з 6,3 року до 15,75 року, або у 2,5 раза, "що суттєво знизило ризики рефінансування".

Паралельно, за даними Мінфіну, "відбулося зменшення вартості державного боргу": середньозважена вартість державного боргу знизилась з 7,2% у 2021 році до 4,55% у 2025 році, тобто у 1,6 раза. Вартість зовнішнього державного боргу, за повідомленням, скоротилася з 4,5% до 1,9%, або більш ніж у 2,3 раза, "завдяки зростанню частки пільгового фінансування від міжнародних партнерів".

"Такі позитивні зміни суттєво знижують ризики рефінансування та підтримують стійкість державних фінансів у середньостроковій перспективі", - зауважили у Мінфіні.

Як вказали у Мінфіні, у розрізі кредиторів "левову частку державного та гарантованого державою боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 66%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 22%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 10, інша заборгованість - 2%".

У розрізі валютної структури державного та гарантованого державою боргу частка євро – 45%, дол. США – 23%, гривні – 21%, СПЗ – 8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 3%.

Реструктуризація

"У грудні 2025 року Україна здійснила реструктуризацію державних деривативів (ВВП-варантів) шляхом їх обміну на новий випуск єврооблігацій. Завдяки цій операції Україна повністю прибрала інструменти, що становили суттєвий ризик для стійкості державних фінансів", - повідомили у Мінфіні.

За оцінками Міністерства фінансів, без реструктуризації виплати за ВВП-варантами у 2025-2041 роках могли б сягнути від 6 до 20 млрд дол. США залежно від темпів економічного зростання.

