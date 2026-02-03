Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 10834 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 19437 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 20478 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 21903 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 24617 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 31747 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 40920 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28163 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 53389 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 24384 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.3м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 35504 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 9358 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення06:15 • 6328 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 34714 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 16131 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 34907 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 53390 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 39700 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 43248 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 110966 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 22948 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 23988 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 23460 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 22189 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 21654 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Золото

Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Державний борг України у 2025 році сягнув 9 трлн грн, або 213 млрд дол., збільшившись на 29,5% за рік. Це становить 98,4% від прогнозного ВВП, при цьому середній строк до погашення зріс удвічі, а вартість знизилась.

Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін

Державний борг України в 2025 році перевищив 9 трлн грн або 213 млрд дол., збільшившись за рік майже на третину, попередньо, до прогнозного ВВП у 2025 році він становить 98,4%, при цьому середній строк до погашення зріс більш ніж удвічі, а середня вартість суттєво знизилась, повідомили у Міністерстві фінансів, пише УНН.

Деталі

У Мінфіні зростання обсягу державного боргу назвали "об’єктивно неминучим", пояснивши "суттєво підвищеними потребами державного бюджету у сфері безпеки та оборони". Водночас у відомстві вказали, що "в умовах воєнного стану Україна забезпечує покращення ключових боргових показників".

"Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд дол США), що на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року", - повідомили у Мінфіні.

Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України, як вказано, збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн грн (47,3 млрд дол. США ) "в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів". 

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2025 році у Мінфіні назвали:

  • кредити ERA від країн G7 обсягом 37,9 млрд дол. США, які частково обліковуються як державний борг;
    • фінансування від ЄС обсягом 12,1 млрд дол. США.

      Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами ЄС, як зазначили у міністерстві, збільшилась на 1,654 трлн грн (38,6 млрд дол. США). Платежі з погашення  за кредитами Ukraine Facility мають пільговий період тривалістю 11-12 років та можуть компенсуватись країнами ЄС. Обслуговування та погашення кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок джерел, не пов’язаних із державним бюджетом, зокрема доходів від заморожених російських активів, що не створює додаткового боргового навантаження для України.

      Структура

      "Станом на кінець 2025 року близько 75% державного та гарантованого державою боргу України є зовнішнім, при цьому понад половину цього боргу становлять зобов’язання перед ЄС (близько 40% від усього державного боргу)", - повідомили у Мінфіні.

      При цьому зазначається, що фінансування з боку ЄС надається на виключно пільгових умовах. Решта зовнішнього боргу припадає на інші держави-партнери та міжнародні фінансові організації.

      "Частка комерційного зовнішнього боргу скорочена до рівня менше 10%. Близько 22% боргового портфеля становить внутрішній державний борг. Ще близько 3% припадає на гарантований державою борг, частка якого послідовно скорочується протягом останніх чотирьох років", - ідеться у повідомленні.

      За попередніми розрахунками, державний борг України до прогнозного ВВП у 2025 році становить 98,4%

      - вказали у Мінфіні.

      Трансформація держборгу

      З 2021 по 2025 рік Україна, повідомили у Мінфіні, "здійснила якісну трансформацію державного боргу, суттєво покращивши його строкову та вартісну структуру". Середньозважений строк до погашення державного боргу, як вказано, зріс з 6,3 року у 2021 році до 13,37 року у 2025 році, тобто більш ніж у 2,1 раза. Строковість зовнішнього державного боргу за цей період збільшилася з 6,3 року до 15,75 року, або у 2,5 раза, "що суттєво знизило ризики рефінансування".

      Паралельно, за даними Мінфіну, "відбулося зменшення вартості державного боргу": середньозважена вартість державного боргу знизилась з 7,2% у 2021 році до 4,55% у 2025 році, тобто у 1,6 раза. Вартість зовнішнього державного боргу, за повідомленням, скоротилася з 4,5% до 1,9%, або більш ніж у 2,3 раза, "завдяки зростанню частки пільгового фінансування від міжнародних партнерів".

      "Такі позитивні зміни суттєво знижують ризики рефінансування та підтримують стійкість державних фінансів у середньостроковій перспективі", - зауважили у Мінфіні.

      Як вказали у Мінфіні, у розрізі кредиторів "левову частку державного та гарантованого державою боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 66%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 22%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 10, інша заборгованість - 2%".

      У розрізі валютної структури державного та гарантованого державою боргу частка євро – 45%, дол. США – 23%, гривні – 21%, СПЗ – 8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 3%.

      Реструктуризація

      "У грудні 2025 року Україна здійснила реструктуризацію державних деривативів (ВВП-варантів) шляхом їх обміну на новий випуск єврооблігацій. Завдяки цій операції Україна повністю прибрала інструменти, що становили суттєвий ризик для стійкості державних фінансів", - повідомили у Мінфіні.

      За оцінками Міністерства фінансів, без реструктуризації виплати за ВВП-варантами у 2025-2041 роках могли б сягнути від 6 до 20 млрд дол. США залежно від темпів економічного зростання.

      Українські облігації досягли максимумів після реструктуризації на тлі оцінки інвесторами мирних переговорів - Reuters30.12.25, 09:52 • 3423 перегляди

      Юлія Шрамко

      ЕкономікаФінанси
      Державний бюджет
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Міністерство фінансів України
      Європейський Союз
      Україна