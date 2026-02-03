Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - Минфин

Государственный долг Украины в 2025 году превысил 9 трлн грн или 213 млрд долл., увеличившись за год почти на треть, предварительно, к прогнозному ВВП в 2025 году он составляет 98,4%, при этом средний срок до погашения вырос более чем вдвое, а средняя стоимость существенно снизилась, сообщили в Министерстве финансов, пишет УНН.

Детали

В Минфине рост объема государственного долга назвали "объективно неизбежным", объяснив "существенно повышенными потребностями государственного бюджета в сфере безопасности и обороны". В то же время в ведомстве указали, что "в условиях военного положения Украина обеспечивает улучшение ключевых долговых показателей".

"По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляла 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд долл. США), что на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) больше, чем на конец 2024 года", - сообщили в Минфине.

В течение 2025 года объем государственного и гарантированного государством долга Украины, как указано, увеличился в гривневом эквиваленте на 2,061 трлн грн (47,3 млрд долл. США) "в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров".

Крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2025 году в Минфине назвали:

кредиты ERA от стран G7 объемом 37,9 млрд долл. США, которые частично учитываются как государственный долг;

финансирование от ЕС объемом 12,1 млрд долл. США.

В течение года задолженность Украины по льготным кредитам ЕС, как отметили в министерстве, увеличилась на 1,654 трлн грн (38,6 млрд долл. США). Платежи по погашению по кредитам Ukraine Facility имеют льготный период продолжительностью 11-12 лет и могут компенсироваться странами ЕС. Обслуживание и погашение кредитов ERA будет осуществляться за счет источников, не связанных с государственным бюджетом, в частности доходов от замороженных российских активов, что не создает дополнительной долговой нагрузки для Украины.

Структура

"По состоянию на конец 2025 года около 75% государственного и гарантированного государством долга Украины является внешним, при этом более половины этого долга составляют обязательства перед ЕС (около 40% от всего государственного долга)", - сообщили в Минфине.

При этом отмечается, что финансирование со стороны ЕС предоставляется на исключительно льготных условиях. Остальная часть внешнего долга приходится на другие государства-партнеры и международные финансовые организации.

"Доля коммерческого внешнего долга сокращена до уровня менее 10%. Около 22% долгового портфеля составляет внутренний государственный долг. Еще около 3% приходится на гарантированный государством долг, доля которого последовательно сокращается в течение последних четырех лет", - говорится в сообщении.

По предварительным расчетам, государственный долг Украины к прогнозному ВВП в 2025 году составляет 98,4% - указали в Минфине.

Трансформация госдолга

С 2021 по 2025 год Украина, сообщили в Минфине, "осуществила качественную трансформацию государственного долга, существенно улучшив его срочную и стоимостную структуру". Средневзвешенный срок до погашения государственного долга, как указано, вырос с 6,3 года в 2021 году до 13,37 года в 2025 году, то есть более чем в 2,1 раза. Срочность внешнего государственного долга за этот период увеличилась с 6,3 года до 15,75 года, или в 2,5 раза, "что существенно снизило риски рефинансирования".

Параллельно, по данным Минфина, "произошло уменьшение стоимости государственного долга": средневзвешенная стоимость государственного долга снизилась с 7,2% в 2021 году до 4,55% в 2025 году, то есть в 1,6 раза. Стоимость внешнего государственного долга, по сообщению, сократилась с 4,5% до 1,9%, или более чем в 2,3 раза, "благодаря росту доли льготного финансирования от международных партнеров".

"Такие позитивные изменения существенно снижают риски рефинансирования и поддерживают устойчивость государственных финансов в среднесрочной перспективе", - отметили в Минфине.

Как указали в Минфине, в разрезе кредиторов "львиную долю государственного и гарантированного государством долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 66%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 22%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 10, другая задолженность - 2%".

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного государством долга доля евро – 45%, долл. США – 23%, гривны – 21%, СПЗ – 8%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 3%.

Реструктуризация

"В декабре 2025 года Украина осуществила реструктуризацию государственных деривативов (ВВП-варрантов) путем их обмена на новый выпуск еврооблигаций. Благодаря этой операции Украина полностью убрала инструменты, которые представляли существенный риск для устойчивости государственных финансов", - сообщили в Минфине.

По оценкам Министерства финансов, без реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025-2041 годах могли бы достичь от 6 до 20 млрд долл. США в зависимости от темпов экономического роста.

