Украина скоординировалась с ЕС на фоне потребности в €5,4 млрд для подготовки к зиме — о чем договорились

27 апреля, 18:35
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
27 апреля, 15:38
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
27 апреля, 14:32
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
27 апреля, 06:40
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричестваPhoto
27 апреля, 05:20
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
26 апреля, 14:53
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
26 апреля, 14:37
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
26 апреля, 10:10
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Украина поддержала решение Латвии ограничить въезд представителям РФ, связанным с Венецианской биеннале
путин заявил о поддержке Ирана и похвалил его народ за "сопротивление" США
Папа Лев заявил о смещении приоритетов Церкви от сексуальной этики к вопросам справедливости
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков
Цены на нефть стабилизируются на фоне переговоров США и Ирана и блокады Ормузского пролива
Главные праздники мая, которые нельзя пропустить
Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе
Маринады для шашлыка: как правильно мариновать мясо и как выбрать лучший вкус
Почему украинские пациенты создают общественные инициативы вроде StopOdrex
БЭБ игнорирует судебную практику, пытаясь облагать налогом операции по лизингу транспорта как роялти
Украина скоординировалась с ЕС на фоне потребности в €5,4 млрд для подготовки к зиме — о чем договорились

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Украине необходимо 5,4 млрд евро для подготовки к отопительному сезону. Шмыгаль предложил ЕС меры для ускорения закупки оборудования.

Украина скоординировалась с ЕС на фоне потребности в €5,4 млрд для подготовки к зиме — о чем договорились

Украина нуждается минимум в 5,4 млрд евро для подготовки к следующему отопительному сезону, и первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Деном Йоргенсеном и предложил ЕС ряд мер для ускорения закупок и реализации проектов, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Во время встречи глава Минэнерго отметил, что "благодаря поддержке ЕС и всем международным партнерам Украина непрерывно работает над восстановлением".

Стороны также обсудили потребности в финансировании. В частности, Денис Шмыгаль отметил, что "Украине необходимы как минимум 5,4 млрд евро для подготовки к следующему отопительному сезону".

Украине нужно более 5 млрд евро для подготовки к отопительному сезону - Шмыгаль26.04.26, 14:23 • 3498 просмотров

"Мы приветствуем решение Совета ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро и ценим этот важный шаг. Критически важно, чтобы значительная часть - до 5 млрд евро из общего пакета финансовой помощи ЕС была направлена именно на защиту инфраструктуры, восстановление теплоснабжения, развитие распределенной генерации и создание стратегических резервов", - отметил Шмыгаль.

Учитывая срочность подготовки к зиме, Шмыгаль "предложил Еврокомиссии ряд мер для ускорения закупок и реализации проектов". "Среди них - внедрение механизмов прямой или сверхсрочной закупки критического оборудования, усиление закупочной способности и приоритизация сроков поставки", - сообщили в Минэнерго.

Участники обсудили также продолжение европейской интеграции Украины в энергосекторе и реализацию реформ.

Первый транш из пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро Украина направит на внутреннее оборонное производство - Зеленский26.04.26, 16:50 • 4338 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Электроэнергия
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Министерство энергетики Украины
Европейский Союз
Украина
Денис Шмыгаль