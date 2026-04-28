Украина скоординировалась с ЕС на фоне потребности в €5,4 млрд для подготовки к зиме — о чем договорились
Киев • УНН
Украине необходимо 5,4 млрд евро для подготовки к отопительному сезону. Шмыгаль предложил ЕС меры для ускорения закупки оборудования.
Украина нуждается минимум в 5,4 млрд евро для подготовки к следующему отопительному сезону, и первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Деном Йоргенсеном и предложил ЕС ряд мер для ускорения закупок и реализации проектов, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Во время встречи глава Минэнерго отметил, что "благодаря поддержке ЕС и всем международным партнерам Украина непрерывно работает над восстановлением".
Стороны также обсудили потребности в финансировании. В частности, Денис Шмыгаль отметил, что "Украине необходимы как минимум 5,4 млрд евро для подготовки к следующему отопительному сезону".
"Мы приветствуем решение Совета ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро и ценим этот важный шаг. Критически важно, чтобы значительная часть - до 5 млрд евро из общего пакета финансовой помощи ЕС была направлена именно на защиту инфраструктуры, восстановление теплоснабжения, развитие распределенной генерации и создание стратегических резервов", - отметил Шмыгаль.
Учитывая срочность подготовки к зиме, Шмыгаль "предложил Еврокомиссии ряд мер для ускорения закупок и реализации проектов". "Среди них - внедрение механизмов прямой или сверхсрочной закупки критического оборудования, усиление закупочной способности и приоритизация сроков поставки", - сообщили в Минэнерго.
Участники обсудили также продолжение европейской интеграции Украины в энергосекторе и реализацию реформ.
