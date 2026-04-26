Первый транш из пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро Украина направит на внутреннее оборонное производство - Зеленский

Украина планирует направить средства от первого транша европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро на внутреннее производство для защиты страны. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН

Первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро мы будем направлять на внутреннее производство для защиты Украины. Это дроны и все направление miltech — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, второе — это энергетика. Он подчеркнул, что к следующей зиме нужно максимально защитить все, что возможно.

Для этого, помимо местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем дать из центрального бюджета. Наполнение будет идти в том числе от этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики — рассказал он.

Президент отметил, что этот вопрос обсуждался на встречах с европейскими лидерами на Кипре.

Также он рассказал о встречах на Ближнем Востоке, где были достигнуты различные договоренности, в частности в области энергетики.

По словам Зеленского, сейчас Украина потребляет дизеля в разы больше, чем многие другие страны. Одна из причин — война. В то же время он подчеркнул, что у нашей армии дефицита с дизелем нет. Есть дизель и для функционирования экономики — для аграрных производителей, гражданского транспорта.

И этот объем необходимого Украине дизеля не просто откуда-то берется — у нас есть договоренности с Ближним Востоком. Также мы открыли направление Кавказа, в частности для того, чтобы обеспечить дизель для гражданских. То есть у нас есть несколько стран, которые нам помогают и гарантируют стабильность поставок нашим людям. Мы благодарны каждой из этих стран, и именно так строим сотрудничество, чтобы были взаимные достижения и усиление для Украины — рассказал Президент.

