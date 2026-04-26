Зеленский завтра внесет в Раду предложение продлить военное положение и мобилизацию - нардеп

Завтра утром Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Парламент два закона об утверждении указов о военном положении и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

По его словам, завтра будет Комитет по вопросам обороны, который должен рассмотреть проекты законов и вынести в зал.

Снова на 90 суток. Это уже будет 19-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы - добавил Железняк.

Процедура, по словам нардепа, очень типичная:

▪️внесение законов Президентом на основе решения СНБО;

▪️рассмотрение обоих законов профильным оборонным комитетом ВР;

▪️вынесение на голосование Рады (226+ за каждый);

▪️подписание Главой ВР;

▪️подписание Президентом.

Срок предыдущих указов действует сейчас до 4 мая 2026 года. Соответственно продление будет до 2 августа. Пока дата рассмотрения 28 апреля, но может быть и 29-е - резюмировал Железняк.

