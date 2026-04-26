Зеленский завтра внесет в Раду предложение продлить военное положение и мобилизацию - нардеп
Киев • УНН
Президент Зеленский завтра утром подаст Парламенту два проекта закона об утверждении указов о военном положении и общей мобилизации. Продление на 90 суток до 2 августа 2026, голосование 28-29 апреля.
Завтра утром Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Парламент два закона об утверждении указов о военном положении и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
О военном положении и всеобщей мобилизации. Завтра утром Президент внесет в Парламент два закона об утверждении указов по этой теме
По его словам, завтра будет Комитет по вопросам обороны, который должен рассмотреть проекты законов и вынести в зал.
Снова на 90 суток. Это уже будет 19-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы
Процедура, по словам нардепа, очень типичная:
▪️внесение законов Президентом на основе решения СНБО;
▪️рассмотрение обоих законов профильным оборонным комитетом ВР;
▪️вынесение на голосование Рады (226+ за каждый);
▪️подписание Главой ВР;
▪️подписание Президентом.
Срок предыдущих указов действует сейчас до 4 мая 2026 года. Соответственно продление будет до 2 августа. Пока дата рассмотрения 28 апреля, но может быть и 29-е
Без мобилизации не будет фронта, а без фронта - не будет Украины - Буданов23.04.26, 14:03 • 3146 просмотров