ukenru
17:48
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
Украина получила 9 автомобилей для прифронтовых громад стоимостью 555 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Правительство Республики Корея и ПРООН передали Украине девять транспортных средств на сумму 555 тысяч долларов. Они помогут общинам Сумщины, Запорожья и Херсонщины предоставлять необходимые услуги местным жителям.

Украина получила 9 автомобилей для прифронтовых громад стоимостью 555 тыс. долларов

Правительство Республики Корея и Программа развития ООН передали Украине девять транспортных средств, которые помогут общинам в прифронтовых районах Сумской, Запорожской и Херсонской областей предоставлять необходимые услуги местным жителям. Общая стоимость приобретенных автомобилей составляет 555 тысяч долларов, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития громад и территорий.

Правительство Республики Корея и Программа развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины передали девять специально оборудованных транспортных средств для усиления способности общин Запорожья, Сумской и Херсонской областей предоставлять мобильные административные, социальные и медицинские услуги. Общая стоимость приобретенных автомобилей составляет 555 тысяч долларов 

- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что три мобильных центра предоставления административных услуг получили общины Сум, Высокополья и Запорожья.

Эти современные мобильные офисы оборудованы необходимой инфраструктурой и средствами связи, что позволяет командам администраторов предоставлять основные государственные услуги непосредственно на местах в отдаленных районах 

- пояснили в министерстве.

Первое социальное такси запустят в Броварах 1 января 2025 года - мэр20.12.24, 17:02 • 19758 просмотров

Также пять автомобилей для предоставления транспортных социальных услуг ("социальные такси") переданы громадам Сум, Великой Александровки, Вольнянска, Высокополья и Запорожья. Они будут поддерживать мобильность уязвимых групп населения. В частности, речь идет о людях с инвалидностью и людях старшего возраста. Таким образом им будет облегчен доступ к медицинским, образовательным и социальным услугам.

Автомобиль для оказания паллиативной помощи, оборудованный подъемником, креслом-коляской и другим ассистивным оборудованием, передан Шосткинской общине. Он обеспечит комфортную транспортировку пациентов в медицинские учреждения и позволит мультидисциплинарной команде оказывать необходимую поддержку дома 

- говорится в сообщении.

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Алексей Рябикин отметил, что новые мобильные средства усилят способность громад действовать быстрее и эффективнее.

Совместно с нашими партнерами мы последовательно работаем над тем, чтобы каждый житель и жительница, даже в самых отдаленных общинах, имели равный доступ к необходимым услугам. Новые мобильные центры и социальный транспорт усилят способность общин действовать быстрее и эффективнее, оказывая поддержку именно там, где она нужна больше всего 

- отметил Рябикин.

Дополнение

Латвия отправила Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 16 пожарных автомобилей. Теперь они усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Латвия
Херсонская область
Южная Корея
Украина
Запорожье
Сумы