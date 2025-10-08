Украина получила 9 автомобилей для прифронтовых громад стоимостью 555 тыс. долларов

Правительство Республики Корея и Программа развития ООН передали Украине девять транспортных средств, которые помогут общинам в прифронтовых районах Сумской, Запорожской и Херсонской областей предоставлять необходимые услуги местным жителям. Общая стоимость приобретенных автомобилей составляет 555 тысяч долларов, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития громад и территорий.

Правительство Республики Корея и Программа развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины передали девять специально оборудованных транспортных средств для усиления способности общин Запорожья, Сумской и Херсонской областей предоставлять мобильные административные, социальные и медицинские услуги. Общая стоимость приобретенных автомобилей составляет 555 тысяч долларов - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что три мобильных центра предоставления административных услуг получили общины Сум, Высокополья и Запорожья.

Эти современные мобильные офисы оборудованы необходимой инфраструктурой и средствами связи, что позволяет командам администраторов предоставлять основные государственные услуги непосредственно на местах в отдаленных районах - пояснили в министерстве.

Также пять автомобилей для предоставления транспортных социальных услуг ("социальные такси") переданы громадам Сум, Великой Александровки, Вольнянска, Высокополья и Запорожья. Они будут поддерживать мобильность уязвимых групп населения. В частности, речь идет о людях с инвалидностью и людях старшего возраста. Таким образом им будет облегчен доступ к медицинским, образовательным и социальным услугам.

Автомобиль для оказания паллиативной помощи, оборудованный подъемником, креслом-коляской и другим ассистивным оборудованием, передан Шосткинской общине. Он обеспечит комфортную транспортировку пациентов в медицинские учреждения и позволит мультидисциплинарной команде оказывать необходимую поддержку дома - говорится в сообщении.

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Алексей Рябикин отметил, что новые мобильные средства усилят способность громад действовать быстрее и эффективнее.

Совместно с нашими партнерами мы последовательно работаем над тем, чтобы каждый житель и жительница, даже в самых отдаленных общинах, имели равный доступ к необходимым услугам. Новые мобильные центры и социальный транспорт усилят способность общин действовать быстрее и эффективнее, оказывая поддержку именно там, где она нужна больше всего - отметил Рябикин.

