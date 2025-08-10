Латвія передала ДСНС України 16 пожежних автомобілів
Київ • УНН
Латвія відправила 16 пожежних автомобілів для ДСНС України в рамках Механізму цивільного захисту. Ці транспортні засоби підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС та будуть розподілені по Україні.
Латвія відправила Державній службі з надзвичайних ситуацій України 16 пожежних автомобілів. Тепер вони підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС, пише УНН з посиланням на сторінку ДСНС у Telegram.
Деталі
У рамках Механізму цивільного захисту на Буковину прибула гуманітарна допомога для ДСНС від Латвійської Республіки за підтримки товариства "Таві Драугі". 16 пожежних автомобілів значно підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС та вже незабаром будуть розподілені по різних куточках України
В ДСНС висловили щиру подяку латвійським колегам та партнерам за допомогу, яка рятує життя та зміцнює спільну безпеку.
Доповнення
Естонія відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, включаючи Volkswagen Amarok, Škoda Scala та Nissan Patrol. Вони призначені для прикордонної служби України та поліції Херсона, Житомира, Сум, Чернігова.
Мережа АЗК WOG та Благодійний проєкт "Українські Вогнеборці" передали ГУ ДСНС України у місті Херсон пожежне авто. Кошти на його покупку були зібрані в межах проєкту "Добробонуси", до якого долучилися понад 18,5 тис. клієнтів WOG.