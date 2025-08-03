Естонія передала Україні 22 поліцейські автомобілі
Київ • УНН
Естонія відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, включаючи Volkswagen Amarok, Škoda Scala та Nissan Patrol. Вони призначені для прикордонної служби України та поліції Херсона, Житомира, Сум, Чернігова.
На цьому тижні естонські правоохоронці відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які використовуватимуть українська поліція та прикордонники. Частину автомобілів було придбано на пожертвування, пише УНН з посиланням на ERR.
Деталі
У партію входять 13 автомобілів Volkswagen Amarok, вісім Škoda Scala та один Nissan Patrol. Вони будуть передані прикордонній службі України та поліції Херсона, Житомира, Сум та Чернігова.
Генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) Егерт Бєлічов зазначив, що сила країни починається з внутрішньої безпеки. За його словами, українська поліція та прикордонники перебувають на передовій, допомагаючи своєму народу.
Однак для цього їм не вистачає транспортних засобів, оскільки вони старі, а багато машин було знищено під час російських атак
Бєлічов розповів, що після того, як в Україну було відправлено перші автомобілі, керівництво естонської поліції задумалося про те, чим можна допомогти Україні.
Разом із столичним Rotary Club поліція зібрала пожертв на 75 тисяч євро. На ці гроші було куплено вісім Škoda Scala - автомобілі, що раніше використовувалися в PPA, повернуті продавцю після закінчення терміну лізингу і тепер викуплені для України.
Інші автомобілі були у власності PPA, але більше не використовувалися естонською поліцією. З 2024 року Естонія вже втретє передає поліцейські автомобілі Україні. Загалом до України було відправлено 57 машин оперативних служб.
Доповнення
Четверо рятувальників ДСНС отримали поранення внаслідок ворожих ударів на Донеччині та Херсонщині. У Костянтинівці БпЛА атакував пожежну команду під час евакуації, а в Херсоні FPV-дрон влучив у вантажівку рятувальників.