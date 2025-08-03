Естонія передала Україні 22 поліцейські автомобілі

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 63135 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 109392 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 68317 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 130361 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 298971 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 260551 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 126556 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 111151 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 207002 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76875 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.6м/с
42%
750мм
Популярнi новини
У Нью-Йорку стався землетрус: люди відчули поштовхи у кількох районах містаPhoto3 серпня, 05:10 • 4574 перегляди
Партизани "АТЕШ" зірвали постачання палива для російських загарбників на ЗапоріжжіPhotoVideo3 серпня, 07:21 • 5850 перегляди
ГУР здобуло секретну документацію про новітній атомний підводний човен рф "Князь Пожарський"3 серпня, 07:32 • 29229 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 43237 перегляди
Глава МЗС Британії зізнався, що почувався винним через сварку Зеленського і Трампа09:08 • 11824 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 43412 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 63135 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 298971 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 156803 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 260551 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Девід Леммі
Нарендра Моді
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Велика Британія
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 109392 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 67033 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 105469 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 120835 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 195291 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
ФАБ-250
The New York Times
Fox News
Ґардіан

Естонія передала Україні 22 поліцейські автомобілі

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Естонія відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, включаючи Volkswagen Amarok, Škoda Scala та Nissan Patrol. Вони призначені для прикордонної служби України та поліції Херсона, Житомира, Сум, Чернігова.

Естонія передала Україні 22 поліцейські автомобілі

На цьому тижні естонські правоохоронці відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які використовуватимуть українська поліція та прикордонники. Частину автомобілів було придбано на пожертвування, пише УНН з посиланням на ERR.

Деталі 

У партію входять 13 автомобілів Volkswagen Amarok, вісім Škoda Scala та один Nissan Patrol. Вони будуть передані прикордонній службі України та поліції Херсона, Житомира, Сум та Чернігова.

Генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) Егерт Бєлічов зазначив, що сила країни починається з внутрішньої безпеки. За його словами, українська поліція та прикордонники перебувають на передовій, допомагаючи своєму народу.

Однак для цього їм не вистачає транспортних засобів, оскільки вони старі, а багато машин було знищено під час російських атак

- сказав він.

Бєлічов розповів, що після того, як в Україну було відправлено перші автомобілі, керівництво естонської поліції задумалося про те, чим можна допомогти Україні.

Разом із столичним Rotary Club поліція зібрала пожертв на 75 тисяч євро. На ці гроші було куплено вісім Škoda Scala - автомобілі, що раніше використовувалися в PPA, повернуті продавцю після закінчення терміну лізингу і тепер викуплені для України.

Інші автомобілі були у власності PPA, але більше не використовувалися естонською поліцією. З 2024 року Естонія вже втретє передає поліцейські автомобілі Україні. Загалом до України було відправлено 57 машин оперативних служб. 

Доповнення

Четверо рятувальників ДСНС отримали поранення внаслідок ворожих ударів на Донеччині та Херсонщині. У Костянтинівці БпЛА атакував пожежну команду під час евакуації, а в Херсоні FPV-дрон влучив у вантажівку рятувальників. 

Павло Зінченко

Авто
Донецька область
Естонія
Україна
Костянтинівка
Чернігів
Житомир
Херсон
Суми