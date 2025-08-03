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Эстония передала Украине 22 полицейских автомобиля

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Эстония отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, включая Volkswagen Amarok, Škoda Scala и Nissan Patrol. Они предназначены для пограничной службы Украины и полиции Херсона, Житомира, Сум, Чернигова.

Эстония передала Украине 22 полицейских автомобиля

На этой неделе эстонские правоохранители отправили в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использовать украинская полиция и пограничники. Часть автомобилей была приобретена на пожертвования, пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали 

В партию входят 13 автомобилей Volkswagen Amarok, восемь Škoda Scala и один Nissan Patrol. Они будут переданы пограничной службе Украины и полиции Херсона, Житомира, Сум и Чернигова.

Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эгерт Беличов отметил, что сила страны начинается с внутренней безопасности. По его словам, украинская полиция и пограничники находятся на передовой, помогая своему народу.

Однако для этого им не хватает транспортных средств, поскольку они старые, а много машин было уничтожено во время российских атак

- сказал он.

Беличов рассказал, что после того, как в Украину были отправлены первые автомобили, руководство эстонской полиции задумалось о том, чем можно помочь Украине.

Вместе со столичным Rotary Club полиция собрала пожертвований на 75 тысяч евро. На эти деньги было куплено восемь Škoda Scala - автомобили, ранее использовавшиеся в PPA, возвращенные продавцу после окончания срока лизинга и теперь выкупленные для Украины.

Другие автомобили были в собственности PPA, но больше не использовались эстонской полицией. С 2024 года Эстония уже в третий раз передает полицейские автомобили Украине. Всего в Украину было отправлено 57 машин оперативных служб. 

Дополнение

Четверо спасателей ГСЧС получили ранения в результате вражеских ударов в Донецкой и Херсонской областях. В Константиновке БпЛА атаковал пожарную команду во время эвакуации, а в Херсоне FPV-дрон попал в грузовик спасателей. 

Павел Зинченко

Авто
Донецкая область
Эстония
Украина
Константиновка
Чернигов
Житомир
Херсон
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