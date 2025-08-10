Латвия передала ГСЧС Украины 16 пожарных автомобилей
Киев • УНН
Латвия отправила 16 пожарных автомобилей для ГСЧС Украины в рамках Механизма гражданской защиты. Эти транспортные средства усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС и будут распределены по Украине.
Подробности
В рамках Механизма гражданской защиты на Буковину прибыла гуманитарная помощь для ГСЧС от Латвийской Республики при поддержке общества "Тави Драуги". 16 пожарных автомобилей значительно усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС и уже вскоре будут распределены по разным уголкам Украины
В ГСЧС выразили искреннюю благодарность латвийским коллегам и партнерам за помощь, которая спасает жизни и укрепляет общую безопасность.
Дополнение
Эстония отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, включая Volkswagen Amarok, Škoda Scala и Nissan Patrol. Они предназначены для пограничной службы Украины и полиции Херсона, Житомира, Сум, Чернигова.
Сеть АЗК WOG и Благотворительный проект "Украинские Пожарные" передали ГУ ГСЧС Украины в городе Херсон пожарный автомобиль. Средства на его покупку были собраны в рамках проекта "Добробонусы", к которому присоединились более 18,5 тыс. клиентов WOG.