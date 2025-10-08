Україна отримала 9 автомобілів для прифронтових громад вартістю 555 тис. доларів

Уряд Республіки Корея та Програма розвитку ООН передали Україні дев’ять транспортних засобів, які допоможуть громадам у прифронтових районах Сумщини, Запоріжжя і Херсонщини надавати необхідні послуги місцевим мешканцям. Загальна вартість придбаних автомобілів складає 555 тисяч доларів, пише УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Уряд Республіки Корея та Програма розвитку ООН (ПРООН) у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України передали дев'ять спеціально обладнаних транспортних засобів для посилення спроможності громад Запоріжжя, Сумщини та Херсонщини надавати мобільні адміністративні, соціальні та медичні послуги. Загальна вартість придбаних автомобілів становить 555 тисяч доларів - говориться в повідомленні відомства.

Зазначається, що три мобільні центри надання адміністративних послуг отримали громади Сум, Високопілля та Запоріжжя.

Ці сучасні мобільні офіси обладнані необхідною інфраструктурою та засобами зв'язку, що дає змогу командам адміністраторів надавати основні державні послуги безпосередньо на місцях у віддалених районах - пояснили в міністерстві.

Також п'ять автомобілів для надання транспортних соціальних послуг ("соціальні таксі") передано громадам Сум, Великої Олександрівки, Вільнянська, Високопілля та Запоріжжя. Вони підтримуватимуть мобільність вразливих груп населення. Зокрема йдеться про людей з інвалідністю та людей старшого віку. Таким чином їм буде полегшено доступ до медичних, освітніх і соціальних послуг.

Автомобіль для надання паліативної допомоги, обладнаний підйомником, кріслом колісним та іншим асистивним обладнанням, передано Шосткинській громаді. Він забезпечить комфортне транспортування пацієнтів до медичних закладів і дасть змогу мультидисциплінарній команді надавати необхідну підтримку вдома - говориться в повідомленні.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін, що нові мібільні засоби підсилять спроможність громад діяти швидше і ефективніше.

Спільно з нашими партнерами ми послідовно працюємо над тим, щоб кожен житель і жителька, навіть у найвіддаленіших громадах, мали рівний доступ до необхідних послуг. Нові мобільні центри та соціальний транспорт підсилять спроможність громад діяти швидше й ефективніше, надаючи підтримку саме там, де вона потрібна найбільше - зазначив Рябикін.

Латвія відправила Державній службі з надзвичайних ситуацій України 16 пожежних автомобілів. Тепер вони підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС.