Україна отримала 9 автомобілів для прифронтових громад вартістю 555 тис. доларів

$41.320.03
48.170.10
ukenru
18:01 • 688 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 2640 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 3970 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
13:46 • 18622 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 33013 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29820 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 28674 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26131 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22076 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19951 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
90%
749мм
Популярнi новини
Залужний починає формувати команду для участі у виборах президента та парламенту України - ЗМІ8 жовтня, 09:03 • 6884 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto8 жовтня, 09:38 • 21333 перегляди
Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів 8 жовтня, 10:56 • 8888 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 22077 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 18545 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 18623 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 33014 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 18583 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29821 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 22118 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 2608 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 29455 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 43896 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 46678 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 97967 перегляди
Актуальне
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Україна отримала 9 автомобілів для прифронтових громад вартістю 555 тис. доларів

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Уряд Республіки Корея та ПРООН передали Україні дев'ять транспортних засобів на суму 555 тисяч доларів. Вони допоможуть громадам Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини надавати необхідні послуги місцевим мешканцям.

Україна отримала 9 автомобілів для прифронтових громад вартістю 555 тис. доларів

Уряд Республіки Корея та Програма розвитку ООН передали Україні дев’ять транспортних засобів, які допоможуть громадам у прифронтових районах Сумщини, Запоріжжя і Херсонщини надавати необхідні послуги місцевим мешканцям. Загальна вартість придбаних автомобілів складає 555 тисяч доларів, пише УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Уряд Республіки Корея та Програма розвитку ООН (ПРООН) у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України передали дев'ять спеціально обладнаних транспортних засобів для посилення спроможності громад Запоріжжя, Сумщини та Херсонщини надавати мобільні адміністративні, соціальні та медичні послуги. Загальна вартість придбаних автомобілів становить 555 тисяч доларів 

- говориться в повідомленні відомства.

Зазначається, що три мобільні центри надання адміністративних послуг отримали громади Сум, Високопілля та Запоріжжя.

Ці сучасні мобільні офіси обладнані необхідною інфраструктурою та засобами зв'язку, що дає змогу командам адміністраторів надавати основні державні послуги безпосередньо на місцях у віддалених районах 

- пояснили в міністерстві.

Перше соціальне таксі запустять у Броварах 1 січня 2025 року – мер20.12.24, 17:02 • 19758 переглядiв

Також п'ять автомобілів для надання транспортних соціальних послуг ("соціальні таксі") передано громадам Сум, Великої Олександрівки, Вільнянська, Високопілля та Запоріжжя. Вони підтримуватимуть мобільність вразливих груп населення. Зокрема йдеться про людей з інвалідністю та людей старшого віку. Таким чином їм буде полегшено доступ до медичних, освітніх і соціальних послуг.

Автомобіль для надання паліативної допомоги, обладнаний підйомником, кріслом колісним та іншим асистивним обладнанням, передано Шосткинській громаді. Він забезпечить комфортне транспортування пацієнтів до медичних закладів і дасть змогу мультидисциплінарній команді надавати необхідну підтримку вдома 

- говориться в повідомленні.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін, що нові мібільні засоби підсилять спроможність громад діяти швидше і ефективніше.

Спільно з нашими партнерами ми послідовно працюємо над тим, щоб кожен житель і жителька, навіть у найвіддаленіших громадах, мали рівний доступ до необхідних послуг. Нові мобільні центри та соціальний транспорт підсилять спроможність громад діяти швидше й ефективніше, надаючи підтримку саме там, де вона потрібна найбільше 

- зазначив Рябикін.

Доповнення

Латвія відправила Державній службі з надзвичайних ситуацій України 16 пожежних автомобілів. Тепер вони підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Латвія
Херсонська область
Південна Корея
Україна
Запоріжжя
Суми