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Первое социальное такси запустят в Броварах 1 января 2025 года - мэр

Первое социальное такси запустят в Броварах 1 января 2025 года - мэр

Киев  •  УНН

 • 3940 просмотра

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В Броварах с 1 января 2025 года заработает социальное такси для людей с инвалидностью благодаря сотрудничеству с немецким районом Лан-Дилль. Город также получил школьное оборудование и значительную гуманитарную помощь от немецких городов-побратимов.

В Броварах с 1 января 2025 года заработает первое социальное такси для перевозки людей с инвалидностью. Реализация этой программы стала возможной благодаря  сотрудничеству местных властей с немецким районом Лан-Дилль. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

"В апреле мы подписали соглашение с нашими партнерами - с районом Лан-Дилль, ФРГ. В рамках этой программы уже сегодня мы получили первую поддержку и помощь от наших друзей. Этот автотранспорт будет работать в нашей громаде как социальное такси на базе КП "Броварыблагоустройство", для перевозки людей с инвалидностью", - рассказал Игорь Сапожко.

Социальное такси в Броварской территориальной громаде заработает уже с 1 января 2025 года. По словам мэра, на сегодня есть большой спрос на такую услугу. 

"Также мы получили от наших друзей парты для трех классов на 25 детей, учительский стол и 75 планшетов для работы детей в учебном процессе. Также детскую площадку для установки в лицее №10", - рассказал Игорь Сапожко.

Он поблагодарил представителей Лан-Дилль, от имени жителей Броварской громады за оперативно оказанную помощь.

Добавим

По словам городского головы Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч. 

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь  от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной громаде генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для  того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
germaniyaГермания
brovariБровары