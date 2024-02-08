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Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности

Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 11:53  •  13928 просмотра

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Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двустороннего соглашения по безопасности, которое бы подтвердило решительную поддержку Дании Украине, включая военную помощь.

Украина начала детальные переговоры с Данией по заключению двусторонних обязательств по безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

"Во исполнение поручения Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства украинская сторона начала детальные переговоры с Данией по заключению двусторонних обязательств по безопасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что украинскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, датскую - государственный секретарь Министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.

"Переговоры начались в рамках реализации Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась одной из первых. Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она предоставляет нашей стране с начала российской агрессии", - информирует ОП.

Отмечается, что стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

Дополнение

Первой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, стала Великобритания. Это произошло 12 января во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.  

Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности29 январь 2024, 16:45 • 51111 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
natoNATO
rishi-sunakРиши Сунак
daniyaДания
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
kievКиев
Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення безпекової угоди
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