Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности

Украина начала детальные переговоры с Данией по заключению двусторонних обязательств по безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

"Во исполнение поручения Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства украинская сторона начала детальные переговоры с Данией по заключению двусторонних обязательств по безопасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что украинскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, датскую - государственный секретарь Министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.

"Переговоры начались в рамках реализации Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась одной из первых. Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она предоставляет нашей стране с начала российской агрессии", - информирует ОП.

Отмечается, что стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

Дополнение

Первой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, стала Великобритания. Это произошло 12 января во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности