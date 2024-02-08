Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности
Киев • УНН
Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двустороннего соглашения по безопасности, которое бы подтвердило решительную поддержку Дании Украине, включая военную помощь.
Украина начала детальные переговоры с Данией по заключению двусторонних обязательств по безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.
Детали
"Во исполнение поручения Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства украинская сторона начала детальные переговоры с Данией по заключению двусторонних обязательств по безопасности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что украинскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, датскую - государственный секретарь Министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.
"Переговоры начались в рамках реализации Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась одной из первых. Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она предоставляет нашей стране с начала российской агрессии", - информирует ОП.
Отмечается, что стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.
Дополнение
Первой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, стала Великобритания. Это произошло 12 января во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.
Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности29 январь 2024, 16:45 • 51111 просмотров
Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности
Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двустороннего соглашения по безопасности, которое бы подтвердило решительную поддержку Дании Украине, включая военную помощь.
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
Эксперт объяснила, что уменьшение биткоина вдвое происходит каждые четыре года и снижает вознаграждение за добычу новых блоков, стремясь контролировать инфляцию и ограничивая общее предложение биткоина, что потенциально может повысить его стоимость из-за сокращения предложения.
Первые в мире ударные роты БпЛА и обучение операторов: Федоров о достижениях Армии дронов за год
Министр цифровой трансформации Украины очертил достижения Армии дронов за год, среди которых - устранение лишней бюрократии, внедрение прозрачных закупок и создание первых в мире рот ударных БПЛА.
В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине
Болгария собирается преследовать рф за военные преступления, совершенные во время ее вторжения в Украину, внеся изменения в свой уголовный кодекс, чтобы разрешить универсальную юрисдикцию в таких делах.
Украинские хакеры "взломали" российскую программу для управления дронами - ГУР
Украинские киберспециалисты взломали российскую программу управления беспилотниками, лишив врага возможности настраивать, контролировать и обновлять беспилотники.
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины.
Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки
Советник руководителя Офиса президента отмечает, что для международных партнеров военная поддержка Украины - это инвестиция в уменьшение рисков глобальной войны, считает советник Офиса Президента.
В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым
Вулкан в Исландии извергается уже третий раз с декабря, извергая лаву и дым.
Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала
Новый спутник НАСА для наблюдения за Землей PACE был успешно запущен на орбиту для изучения состояния океана, качества воздуха и последствий изменения климата.
Европарламент призывает ЕС усилить сакции против беларуси и освободить всех политических заключенных - СМИ
Европарламент призвал ЕС усилить санкции против беларуси и освободить 1400 политических заключенных, которых там удерживают.