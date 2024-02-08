Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення безпекової угоди

Україна розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

"На виконання доручення Президента України та керівника Офісу Глави держави українська сторона розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, данську – державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

"Переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія разом із країнами Північної Європи приєдналася однією з перших. Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - інформує ОП.

Зазначається, що сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

Доповнення

Першою країною, яка підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, стала Велика Британія. Це сталося 12 січня під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва. Угода діятиме доти, доки Україна не вступить до НАТО.

Україна та Канада провели переговори щодо угоди про гарантії безпеки