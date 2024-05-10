Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности
Киев • УНН
Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности в соответствии с поручением президента Зеленского и его недавнего разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности во исполнение поручения Президента Владимира Зеленского и в продолжение его недавнего телефонного разговора с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Согласно распоряжению Президента, украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. Бельгийскую делегацию возглавил руководитель Кабинета Премьер-министра по вопросам безопасности и внешних отношений Петер Моорс.
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