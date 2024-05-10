Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности

Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности во исполнение поручения Президента Владимира Зеленского и в продолжение его недавнего телефонного разговора с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Согласно распоряжению Президента, украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. Бельгийскую делегацию возглавил руководитель Кабинета Премьер-министра по вопросам безопасности и внешних отношений Петер Моорс.

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Мы ценим лидерство Бельгии во многих вопросах поддержки Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО на пути к нашему членству - подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны обсудили текст проекта соглашения, коснулись отдельных положений и договорились о следующем раунде переговоров. Достигнутый прогресс по результатам первого раунда создает реальные возможности для подписания документа уже в ближайшее время.

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