Україна розпочала переговори з Бельгією щодо безпекової угоди

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки на виконання доручення Президента Володимира Зеленського та у продовження його нещодавньої телефонної розмови з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, передає УНН із посиланням на ОП.

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Відповідно до розпорядження Президента, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква. Бельгійську делегацію очолив керівник Кабінету Прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс.

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