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Україна розпочала переговори з Бельгією щодо безпекової угоди

Україна розпочала переговори з Бельгією щодо безпекової угоди

Київ • УНН

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Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки відповідно до доручення президента Зеленського та його нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо.

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки на виконання доручення Президента Володимира Зеленського та у продовження його нещодавньої телефонної розмови з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Відповідно до розпорядження Президента, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква. Бельгійську делегацію очолив керівник Кабінету Прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс. 

Безпекова угода з Францією: в ОП оприлюднили текст17.02.24, 00:08 • 102688 переглядiв

Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства 

– наголосив Ігор Жовква.

Сторони обговорили текст проєкту угоди, торкнулися окремих положень та домовилися про наступний раунд переговорів. Досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом.

Безпекова угода України та Фінляндії: ОП опублікував текст03.04.24, 14:59 • 23619 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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