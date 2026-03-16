Украина на учениях "потопила" минимум один фрегат НАТО - СМИ

Украинские морские дроны во время международных учений НАТО у побережья Португалии продемонстрировали неожиданно высокую эффективность, уничтожив как минимум один фрегат Альянса, о чем даже не поняли военные Альянса. Об этом пишет издание FAZ со ссылкой на источники, передает УНН.

Как пишет издание, собеседник из Украины, принимавший непосредственное участие в учениях, рассказал, что в пяти сценариях у побережья Португалии отрабатывали защиту портов и конвоев, а также нападение на конвои.

Во всех пяти сценариях "красные" победили "синих" военно-морские силы НАТО. При этом они также использовали украинские морские дроны типа Magura V7, то есть небольшие беспилотные скоростные катера, которые либо таранят вражеские корабли, либо атакуют их с помощью установленного на них вооружения - пишет издание.

Отмечается, что "красная" команда на "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" состояла из американских, британских, испанских и других подразделений, причем общее руководство ею осуществляла Украина.

Целью было реалистичное испытание новых технологий – то есть в условиях, где максимально реалистично имитируются помехообразователи, акустическая разведка, а также военное сопротивление.

Украинцы привезли с собой несколько моделей своего морского дрона Magura V7. Один из них был оснащен средствами разведки и взрывным зарядом, другой - пулеметом. Другие страны-участницы также использовали беспилотные лодки - добавляет издание.

Согласно правилам этих учений, "вражеские" корабли на самом деле не атаковали. Для "победы" достаточно было первым навести прицел на противника. Это потом документировалось на видео.

Например, если морской дрон атаковал корабль, чтобы уничтожить его радар, он считался победителем, если наводил прицел на радар, прежде чем его самого было обнаружено. И наоборот, он считался перехваченным, если экипаж корабля успел его сфотографировать.

Кроме морских дронов, обе стороны также задействовали самолеты и крупные военные корабли.

По информации из Киева, в конце четвертой недели победу одержала "красная" команда. Учения четко продемонстрировали, что беспилотные системы в сочетании с оперативным опытом и проверенным планированием представляют "реальную угрозу" для морских сил НАТО – прежде всего потому, что НАТО еще недостаточно хорошо подготовлено к атакам с помощью таких вооружений.

Например, во время имитированной атаки на конвой "красные" нанесли фрегату столько "попаданий", что в реальном бою он бы затонул. Еще через пять минут "синие" в общем чате, ничего не подозревая, спросили: "Так вы нас теперь атакуете или нет"? Украинский источник комментирует это так: "Проблема была не в том, что они не могли нас остановить – они даже не видели нашего оружия - добавляет издание.

Представитель НАТО подтвердил изданию, что во время этих учений впервые в истории Альянса украинский флот руководил и координировал "противнические" силы - "историческая веха, подтверждающая растущую роль Украины в учениях НАТО".

Учения продемонстрировали новейшие тенденции в ведении морской войны. При этом "украинское руководство внесло в учения реалистичность боевых действий, способствуя инновациям и разработке новых тактик НАТО". НАТО извлекло "ценные уроки" из боевого опыта Украины. Это способствует развитию новых возможностей "для противостояния угрозам реального мира - добавляет издание.

