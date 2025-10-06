$41.230.05
10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Вперше в історії НАТО: ВМС України очолили управління силами умовного противника на масштабних навчаннях

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Навчання REPMUS/Dynamic Messenger 25 у Португалії мали на меті перевірити спроможності країн-членів НАТО протистояти можливій російській загрозі.

Вперше в історії НАТО: ВМС України очолили управління силами умовного противника на масштабних навчаннях

Військово-морські сили України вперше у власній історії, а також у історії НАТО очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25 - вони відбулись у Португалії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

ВМС України були залучені до спільних навчань разом з Об’єднаним командування ВМС НАТО (MARCOM), ВМС Португалії та Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, навчання та освіти (JATEC). Мета навчань - перевірка спроможностей двох десятків країн членів НАТО протистояти ймовірній російській загрозі проти Альянсу.

Під час навчань були враховані сучасні тенденції морської війни. Зокрема, йдеться про використання безпілотних систем для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози. Спільні навчання завершились успішно, повідомили в Міноборони.

Нагадаємо

Бойові медики в Україні зможуть після завершення військової служби працевлаштовуватися у цивільній медицині, отримати нову медичну спеціальність і вступати на навчання за спрощеною процедурою.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Військово-морські сили Збройних сил України
Міністерство оборони України
НАТО
Португалія