Вперше в історії НАТО: ВМС України очолили управління силами умовного противника на масштабних навчаннях
Київ • УНН
Навчання REPMUS/Dynamic Messenger 25 у Португалії мали на меті перевірити спроможності країн-членів НАТО протистояти можливій російській загрозі.
Військово-морські сили України вперше у власній історії, а також у історії НАТО очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25 - вони відбулись у Португалії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
ВМС України були залучені до спільних навчань разом з Об’єднаним командування ВМС НАТО (MARCOM), ВМС Португалії та Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, навчання та освіти (JATEC). Мета навчань - перевірка спроможностей двох десятків країн членів НАТО протистояти ймовірній російській загрозі проти Альянсу.
Під час навчань були враховані сучасні тенденції морської війни. Зокрема, йдеться про використання безпілотних систем для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози. Спільні навчання завершились успішно, повідомили в Міноборони.
Нагадаємо
