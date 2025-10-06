Впервые в истории НАТО: ВМС Украины возглавили управление силами условного противника на масштабных учениях

Военно-морские силы Украины впервые в собственной истории, а также в истории НАТО возглавили и осуществляли планирование, координацию и управление силами условного противника (OPFOR) во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 25 - они состоялись в Португалии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подробности

ВМС Украины были привлечены к совместным учениям вместе с Объединенным командованием ВМС НАТО (MARCOM), ВМС Португалии и Совместным центром НАТО-Украина по анализу, обучению и образованию (JATEC). Цель учений - проверка способностей двух десятков стран-членов НАТО противостоять вероятной российской угрозе против Альянса.

В ходе учений были учтены современные тенденции морской войны. В частности, речь идет об использовании беспилотных систем для скоординированных ударов и быстрого реагирования на угрозы. Совместные учения завершились успешно, сообщили в Минобороны.

Напомним

