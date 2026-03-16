Україна на навчаннях "потопила" мінімум один фрегат НАТО - ЗМІ

Українські морські дрони під час міжнародних навчань НАТО біля узбережжя Португалії продемонстрували неочікувано високу ефективність, знищивши як мінімум один фрегат Альянсу, про що навіть не зрозуміли військові Альянсу. Про це пише видання FAZ з посиланням на джерела, передає УНН.

Як пише видання, співрозмовник з України, який брав безпосередню участь у навчаннях, розповів, що у п’яти сценаріях біля узбережжя Португалії відпрацьовували захист портів і конвоїв, а також напад на конвої.

У всіх п’яти сценаріях "червоні" перемогли "синіх" військово-морські сили НАТО. При цьому вони також використовували українські морські дрони типу Magura V7, тобто невеликі безпілотні швидкісні катери, які або таранять ворожі кораблі, або атакують їх за допомогою встановленого на них озброєння - пише видання.

Зазначається, що "червона" команда на "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів, причому загальне керівництво нею здійснювала Україна.

Метою було реалістичне випробування нових технологій – тобто в умовах, де максимально реалістично імітуються перешкодоутворювачі, акустична розвідка, а також військовий опір.

Українці привезли з собою кілька моделей свого морського дрона Magura V7. Один з них був оснащений засобами розвідки та вибуховим зарядом, інший - кулеметом. Інші країни-учасниці також використовували безпілотні човни - додає видання.

Згідно з правилами цих навчань, "ворожі" кораблі насправді не атакували. Для "перемоги" достатньо було першим навести приціл на супротивника. Це потім документувалося на відео.

Наприклад, якщо морський дрон атакував корабель, щоб знищити його радар, він вважався переможцем, якщо наводив приціл на радар, перш ніж його самого було виявлено. І навпаки, він вважався перехопленим, якщо екіпаж корабля встиг його сфотографувати.

Окрім морських дронів, обидві сторони також задіяли літаки та великі військові кораблі.

За інформацією з Києва, наприкінці четвертого тижня перемогу здобула "червона" команда. Навчання чітко продемонстрували, що безпілотні системи у поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять "реальну загрозу" для морських сил НАТО – насамперед тому, що НАТО ще недостатньо добре підготовлене до атак за допомогою таких озброєнь.

Наприклад, під час імітованої атаки на конвой "червоні" завдали фрегату стільки "влучень", що в реальному бою він би затонув. Ще через п’ять хвилин "сині" у спільному чаті, нічого не підозрюючи, запитали: "То ви нас тепер атакуєте чи ні"? Українське джерело коментує це так: "Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити – вони навіть не бачили нашої зброї - додає видання.

Речник НАТО підтвердив виданню, що під час цих навчань вперше в історії Альянсу український флот керував і координував "супротивницькі" сили - "історична віха, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО".

Навчання продемонстрували найновіші тенденції у веденні морської війни. При цьому "українське керівництво внесло в навчання реалістичність бойових дій, сприяючи інноваціям та розробці нових тактик НАТО". НАТО винесло "цінні уроки" з бойового досвіду України. Це сприяє розвитку нових можливостей "для протистояння загрозам реального світу - додає видання.

Військово-морські сили України вперше у власній історії, а також у історії НАТО очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25 - вони відбулись у Португалії.