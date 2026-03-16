$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0м/с
68%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Україна на навчаннях "потопила" мінімум один фрегат НАТО - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

На навчаннях у Португалії українські морські дрони Magura V7 перемогли сили НАТО у п'яти сценаріях. Військові Альянсу навіть не помітили атаки на фрегат.

Українські морські дрони під час міжнародних навчань НАТО біля узбережжя Португалії продемонстрували неочікувано високу ефективність, знищивши як мінімум один фрегат Альянсу, про що навіть не зрозуміли військові Альянсу. Про це пише видання FAZ з посиланням на джерела, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, співрозмовник з України, який брав безпосередню участь у навчаннях, розповів, що у п’яти сценаріях біля узбережжя Португалії відпрацьовували захист портів і конвоїв, а також напад на конвої.

У всіх п’яти сценаріях "червоні" перемогли "синіх" військово-морські сили НАТО. При цьому вони також використовували українські морські дрони типу Magura V7, тобто невеликі безпілотні швидкісні катери, які або таранять ворожі кораблі, або атакують їх за допомогою встановленого на них озброєння 

- пише видання. 

Зазначається, що "червона" команда на "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів, причому загальне керівництво нею здійснювала Україна.

Метою було реалістичне випробування нових технологій – тобто в умовах, де максимально реалістично імітуються перешкодоутворювачі, акустична розвідка, а також військовий опір.

Українці привезли з собою кілька моделей свого морського дрона Magura V7. Один з них був оснащений засобами розвідки та вибуховим зарядом, інший - кулеметом. Інші країни-учасниці також використовували безпілотні човни 

- додає видання. 

Згідно з правилами цих навчань, "ворожі" кораблі насправді не атакували. Для "перемоги" достатньо було першим навести приціл на супротивника. Це потім документувалося на відео. 

Наприклад, якщо морський дрон атакував корабель, щоб знищити його радар, він вважався переможцем, якщо наводив приціл на радар, перш ніж його самого було виявлено. І навпаки, він вважався перехопленим, якщо екіпаж корабля встиг його сфотографувати.

Окрім морських дронів, обидві сторони також задіяли літаки та великі військові кораблі. 

За інформацією з Києва, наприкінці четвертого тижня перемогу здобула "червона" команда. Навчання чітко продемонстрували, що безпілотні системи у поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять "реальну загрозу" для морських сил НАТО – насамперед тому, що НАТО ще недостатньо добре підготовлене до атак за допомогою таких озброєнь.

Наприклад, під час імітованої атаки на конвой "червоні" завдали фрегату стільки "влучень", що в реальному бою він би затонув. Ще через п’ять хвилин "сині" у спільному чаті, нічого не підозрюючи, запитали: "То ви нас тепер атакуєте чи ні"? Українське джерело коментує це так: "Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити – вони навіть не бачили нашої зброї 

- додає видання. 

Речник НАТО підтвердив виданню, що під час цих навчань вперше в історії Альянсу український флот керував і координував "супротивницькі" сили - "історична віха, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО". 

Навчання продемонстрували найновіші тенденції у веденні морської війни. При цьому "українське керівництво внесло в навчання реалістичність бойових дій, сприяючи інноваціям та розробці нових тактик НАТО". НАТО винесло "цінні уроки" з бойового досвіду України. Це сприяє розвитку нових можливостей "для протистояння загрозам реального світу 

- додає видання. 

Нагадаємо 

Військово-морські сили України вперше у власній історії, а також у історії НАТО очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25 - вони відбулись у Португалії.

Павло Башинський

Технології
Техніка
Тренд
Війна в Україні
Сутички
НАТО
Велика Британія
Іспанія
Португалія
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ