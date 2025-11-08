Украина ликвидирует последствия массированной атаки рф: какая ситуация на Полтавщине, Киевщине и Харьковщине
Киев • УНН
В Киевской, Полтавской и Харьковской областях продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела, включавшего более 450 дронов и 45 ракет. Развернуты штабы, которые круглосуточно работают над восстановлением поврежденных объектов и обеспечением населения водой, теплом и электроэнергией.
В Киевской, Полтавской и Харьковской областях продолжается ликвидация последствий масштабного вражеского обстрела. Об этом заявил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины, пишет УНН.
В регионах продолжается ликвидация последствий вражеских атак. В координации с общинами, областными администрациями, Минэнерго, профильными службами работаем над оперативным восстановлением объектов и подачей воды, тепла
Главные усилия направлены на Полтавщину, Киевщину и Харьковщину. По словам Кулебы, там развернуты штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые работают в круглосуточном режиме.
На Полтавщине продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. Резервные источники питания обеспечивают водоснабжение и работу котельных. Всего по области развернуто более 450 Пунктов Несокрушимости.
В части населенных пунктов Киевщины водо- и теплоснабжение восстановлены. На время проведения ремонтных работ применены альтернативные источники питания.
На Харьковщине подключены блочно-модульные котельные для обеспечения жителей теплом. Пункты обогрева работают в круглосуточном режиме.
В Харькове проводятся работы по запуску теплоснабжения. Водоснабжение в городе работает за счет подключения систем к дизельным генераторам. Продолжается дальнейшее восстановление электротранспорта, метрополитен на всех станциях - работает в режиме "укрытия".
Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться круглосуточно. Выполняем четкий план действий и график выполнения. Благодарим всех, кто работает над возвращением света и тепла в дома украинцев
Напомним
россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 450 ударных дронов и 45 ракет, целями стали жилые дома, энергетика и инфраструктура. Президент Зеленский подчеркнул необходимость усиления санкций против рф, особенно в отношении ее энергетического сектора и замороженных активов.