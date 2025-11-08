Україна ліквідує наслідки масованої атаки рф: яка ситуація на Полтавщині, Київщині та Харківщині

ukenru
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця Кузнєцова
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
В'їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка війшла за межі стандартної процедури
Графіки відключень електроенергії
У ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти рф
У Покровську тривають вуличні бої, росіяни маскуються під цивільних - речник 7-го корпусу ДШВ
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціон
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 50829 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Роберт Фіцо
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Київська область
Харківська область
Дніпро (місто)
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 6974 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 31284 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 93165 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 36963 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 45337 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм

Україна ліквідує наслідки масованої атаки рф: яка ситуація на Полтавщині, Київщині та Харківщині

Київ • УНН

У Київській, Полтавській та Харківській областях триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу, що включав понад 450 дронів та 45 ракет. Розгорнуто штаби, які цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об'єктів та забезпеченням населення водою, теплом і електроенергією.

Україна ліквідує наслідки масованої атаки рф: яка ситуація на Полтавщині, Київщині та Харківщині

У Київській, Полтавській та Харківській областях продовжується ліквідація наслідків масштабного ворожого обстрілу. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України, пише УНН.

У регіонах триває ліквідація наслідків ворожих атак. У координації із громадами, обласними адміністраціями, Міненерго, профільними службами працюємо над оперативним відновленням обʼєктів та подачею води, тепла 

- повідомив Кулеба.

Головні зусилля спрямовані на Полтавщину, Київщину та Харківщину. За словами Кулеби, там розгорнуті штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які працюють в цілодобовому режимі.

На Полтавщині тривають ремонтні роботи на енергообʼєктах. Резервні джерела живлення забезпечують водопостачання та роботу котелень. Всього по області розгорнуто понад 450 Пунктів Незламності.

У частині населених пунктів Київщини водо- та теплопостачання відновлені. На час проведення ремонтних робіт застосовані альтернативні джерела живлення.

На Харківщині підключені блочно-модульні котельні для забезпечення жителів теплом. Пункти обігріву працюють у цілодобовому режимі.

У Харкові проводяться роботи по запуску теплопостачання. Водопостачання в місті працює за рахунок підключення систем до дизельних генераторів. Триває подальше відновлення електротранспорту, метрополітен на всіх станціях - працює в режимі "укриття".

Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть цілодобово. Виконуємо чіткий план дій та графік виконання. Дякуємо всім, хто працює над поверненням світла та тепла в оселі українців 

- заявив Кулеба.

рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго

Нагадаємо

росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 450 ударних дронів та 45 ракет, цілями стали житлові будинки, енергетика та інфраструктура. Президент Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій проти рф, особливо щодо її енергетичного сектору та заморожених активів.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Санкції
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Харківська область
Полтавська область
Володимир Зеленський
Україна
Харків