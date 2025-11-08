Україна ліквідує наслідки масованої атаки рф: яка ситуація на Полтавщині, Київщині та Харківщині

У Київській, Полтавській та Харківській областях продовжується ліквідація наслідків масштабного ворожого обстрілу. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України, пише УНН.

У регіонах триває ліквідація наслідків ворожих атак. У координації із громадами, обласними адміністраціями, Міненерго, профільними службами працюємо над оперативним відновленням обʼєктів та подачею води, тепла

Головні зусилля спрямовані на Полтавщину, Київщину та Харківщину. За словами Кулеби, там розгорнуті штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які працюють в цілодобовому режимі.

На Полтавщині тривають ремонтні роботи на енергообʼєктах. Резервні джерела живлення забезпечують водопостачання та роботу котелень. Всього по області розгорнуто понад 450 Пунктів Незламності.

У частині населених пунктів Київщини водо- та теплопостачання відновлені. На час проведення ремонтних робіт застосовані альтернативні джерела живлення.

На Харківщині підключені блочно-модульні котельні для забезпечення жителів теплом. Пункти обігріву працюють у цілодобовому режимі.

У Харкові проводяться роботи по запуску теплопостачання. Водопостачання в місті працює за рахунок підключення систем до дизельних генераторів. Триває подальше відновлення електротранспорту, метрополітен на всіх станціях - працює в режимі "укриття".

Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть цілодобово. Виконуємо чіткий план дій та графік виконання. Дякуємо всім, хто працює над поверненням світла та тепла в оселі українців