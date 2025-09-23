Международная коалиция запускает механизм поиска и реинтеграции незаконно депортированных украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский на 80-й сессии Генассамблеи ООН объявил о внесении резолюции, осуждающей похищение и депортацию детей Россией. Также стартовал пилотный механизм поиска и верификации данных о незаконно перемещенных детях при поддержке ряда государств. К усилиям по возвращению присоединяются Австрия, Латвия и Эстония. Об этом сообщил Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Во вторник, 23 сентября Андрей Ермак обнародовал в своем Telegram-канале результаты работы Международной коалиции за возвращение украинских детей.

По словам руководителя Офиса Президента Украины, в частности:

1. Президент Украины объявил о внесении во время 80 сессии Генассамблеи ООН проекта резолюции, осуждающей похищение и депортацию украинских детей.

Это важный шаг, который поможет усилить международное давление на Россию и еще больше консолидировать мир вокруг защиты украинских детей - говорится в сообщении.

2. Запускается пилотный механизм поиска, анализа и верификации данных о детях, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила.

Несмотря на препятствия, которые чинит Россия, эта инициатива поможет устанавливать местонахождение детей, верифицировать информацию и усиливать юридическое и политическое давление на агрессора. Мы благодарны Великобритании, Канаде, Эстонии, Литве, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции за участие в этой работе - написал Ермак в своем Telegram-канале.

3. Усилено международное сотрудничество для возвращения украинских детей.

Австрия будет участвовать в посреднических усилиях, а Латвия и Эстония заявили о готовности поддержать усилия по возвращению практическими шагами - добавил руководитель ОП Украины.

4. Будут масштабированы программы восстановления, реинтеграции и реабилитации детей под патронатом Первой леди Украины Елены Зеленской. Презентованы программы о социальном жилье и поддерживаемом проживании для спасенной молодежи, помощь большим приемным семьям, организации психосоциальной поддержки для детей и подростков.

5. Расширен количественный и качественный состав Коалиции — к ней присоединились Андорра и Европейский Союз.

"Хотим отдельно поблагодарить Премьер-министра Марка Карни за лидерство Канады в работе Коалиции и Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен - за инициативу по проведению следующего Саммита и расширение участия Европейского Союза. Сегодняшнее заседание подтвердило: возвращение украинских детей является глобальным вызовом и приоритетом. Мы работаем вместе с партнерами и будем продолжать эту работу, пока каждый украинский ребенок не вернется домой", - резюмировал Андрей Ермак.

Напомним

В 2025 году Украина представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускает механизм отслеживания украинских детей, чтобы собирать все данные об их перемещении в Россию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей