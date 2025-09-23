Международная коалиция запускает механизм поиска и реинтеграции незаконно депортированных украинских детей

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 6068 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 10789 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 11647 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 14582 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 33422 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23133 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 53733 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40714 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38139 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50879 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
70%
753мм
Популярные новости
Умеров и Зеленский обсудили с представителями Трампа программу дронов и закупку оружия для Украины23 сентября, 11:41 • 3436 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 14427 просмотра
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23 сентября, 12:30 • 18836 просмотра
В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар: что известноVideo23 сентября, 13:46 • 3738 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия18:48 • 7618 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 33421 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 27977 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 43945 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 45701 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 53733 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 14431 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 77455 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 38913 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 54050 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 105730 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Google Play
YouTube
Хранитель
E-6 Mercury

Международная коалиция запускает механизм поиска и реинтеграции незаконно депортированных украинских детей

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Президент Зеленский на Генассамблее ООН объявил о резолюции, осуждающей похищение детей Россией. Стартовал пилотный механизм поиска депортированных детей при поддержке ряда стран, включая Австрию, Латвию и Эстонию.

Международная коалиция запускает механизм поиска и реинтеграции незаконно депортированных украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский на 80-й сессии Генассамблеи ООН объявил о внесении резолюции, осуждающей похищение и депортацию детей Россией. Также стартовал пилотный механизм поиска и верификации данных о незаконно перемещенных детях при поддержке ряда государств. К усилиям по возвращению присоединяются Австрия, Латвия и Эстония. Об этом сообщил Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Во вторник, 23 сентября Андрей Ермак обнародовал в своем Telegram-канале результаты работы Международной коалиции за возвращение украинских детей.

По словам руководителя Офиса Президента Украины, в частности: 

1. Президент Украины объявил о внесении во время 80 сессии Генассамблеи ООН проекта резолюции, осуждающей похищение и депортацию украинских детей.

Это важный шаг, который поможет усилить международное давление на Россию и еще больше консолидировать мир вокруг защиты украинских детей

- говорится в сообщении.

2. Запускается пилотный механизм поиска, анализа и верификации данных о детях, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила.

Несмотря на препятствия, которые чинит Россия, эта инициатива поможет устанавливать местонахождение детей, верифицировать информацию и усиливать юридическое и политическое давление на агрессора. Мы благодарны Великобритании, Канаде, Эстонии, Литве, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции за участие в этой работе

- написал Ермак в своем Telegram-канале.

3. Усилено международное сотрудничество для возвращения украинских детей.

Австрия будет участвовать в посреднических усилиях, а Латвия и Эстония заявили о готовности поддержать усилия по возвращению практическими шагами

- добавил руководитель ОП Украины.

4. Будут масштабированы программы восстановления, реинтеграции и реабилитации детей под патронатом Первой леди Украины Елены Зеленской. Презентованы программы о социальном жилье и поддерживаемом проживании для спасенной молодежи, помощь большим приемным семьям, организации психосоциальной поддержки для детей и подростков. 

5. Расширен количественный и качественный состав Коалиции — к ней присоединились Андорра и Европейский Союз. 

"Хотим отдельно поблагодарить Премьер-министра Марка Карни за лидерство Канады в работе Коалиции и Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен - за инициативу по проведению следующего Саммита и расширение участия Европейского Союза.  Сегодняшнее заседание подтвердило: возвращение украинских детей является глобальным вызовом и приоритетом. Мы работаем вместе с партнерами и будем продолжать эту работу, пока каждый украинский ребенок не вернется домой", - резюмировал Андрей Ермак.

Напомним

В 2025 году Украина представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускает механизм отслеживания украинских детей, чтобы собирать все данные об их перемещении в Россию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей

Вита Зеленецкая

Политика
благотворительность
Латвия
Организация Объединенных Наций
Австрия
Швейцария
Европейский Союз
Финляндия
Андрій Єрмак
Канада
Литва
Швеция
Норвегия
Великобритания
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эстония