Міжнародна коаліція запускає механізм пошуку та реінтеграції незаконно депортованих українських дітей

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 5938 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 10621 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 11486 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 14469 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 33246 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 23088 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 53637 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40695 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38125 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50867 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
70%
753мм
Популярнi новини
Умєров та Зеленський обговорили з представниками Трампа програму дронів та закупівлю зброї для України23 вересня, 11:41 • 3412 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 14311 перегляди
Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23 вересня, 12:30 • 18746 перегляди
У Києві на Відрадному спалахнула масштабна пожежа: що відомоVideo23 вересня, 13:46 • 3690 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови18:48 • 7240 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 33246 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 27857 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 43862 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 45627 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 53637 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 14328 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 77418 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 38883 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 54025 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 105705 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Google Play
YouTube
The Guardian
E-6 Mercury

Міжнародна коаліція запускає механізм пошуку та реінтеграції незаконно депортованих українських дітей

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент Зеленський на Генасамблеї ООН оголосив про резолюцію, що засуджує викрадення дітей росією. Стартував пілотний механізм пошуку депортованих дітей за підтримки низки країн, включаючи Австрію, Латвію та Естонію.

Міжнародна коаліція запускає механізм пошуку та реінтеграції незаконно депортованих українських дітей

Президент України Володимир Зеленський на 80-й сесії Генасамблеї ООН оголосив про внесення резолюції, що засуджує викрадення та депортацію дітей росією. Також стартував пілотний механізм пошуку й верифікації даних про незаконно переміщених дітей за підтримки низки держав. До зусиль із повернення долучаються Австрія, Латвія та Естонія. Про це повідомив Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 23 вересня Андрій Єрмак оприлюднив у своєму Telegram-каналі результати роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За словами керівника Офісу Президента України, зокрема: 

1. Президент України оголосив про внесення під час 80 сесії Генасамблеї ООН проєкту резолюції, яка засуджує викрадення і депортацію українських дітей.

Це важливий крок, який допоможе посилити міжнародний тиск на росію та ще більше консолідувати світ навколо захисту українських дітей

- йдеться у дописі.

2. Запускається пілотний механізм пошуку, аналізу та верифікації даних про дітей, яких росія незаконно депортувала або примусово перемістила.

Попри перешкоди, які чинить росія, ця ініціатива допоможе встановлювати місцеперебування дітей, верифікувати інформацію і посилювати юридичний та політичний тиск на агресора. Ми вдячні Великій Британії, Канаді, Естонії, Литві, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції за участь у цій роботі

- написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

3. Посилено міжнародну співпрацю для повернення українських дітей.

Австрія долучатиметься до посередницьких зусиль, а Латвія та Естонія заявили про готовність підтримати зусилля з повернення практичними кроками

- додав керівник ОП України.

4. Буде масштабовано програми відновлення, реінтеграції та реабілітації дітей під патронатом Першої леді України Олени Зеленської. Презентовані програми про соціальне житло та підтримане проживання для молоді, яку врятували, допомогу великим прийомним родинам, організації психосоціальної підтримки для дітей та підлітків. 

5. Розширено кількісний і якісний склад Коаліції — до неї приєдналися Андорра та Європейський Союз. 

"Хочемо окремо подякувати Прем’єр-міністру Марку Карні за лідерство Канади у роботі Коаліції та Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн - за ініціативу щодо проведення наступного Саміту і розширення участі Європейського Союзу.  Сьогоднішнє засідання підтвердило: повернення українських дітей є глобальним викликом і пріоритетом. Ми працюємо разом із партнерами і будемо продовжувати цю роботу, поки кожна українська дитина не повернеться додому", - резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо

У 2025 році Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, а також започатковує механізм відстежування українських дітей, щоб збирати усі дані щодо їх переміщення до росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Віта Зеленецька

Політика
благодійність
Латвія
Організація Об'єднаних Націй
Австрія
Швейцарія
Європейський Союз
Фінляндія
Андрій Єрмак
Канада
Литва
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Естонія