Міжнародна коаліція запускає механізм пошуку та реінтеграції незаконно депортованих українських дітей

Президент України Володимир Зеленський на 80-й сесії Генасамблеї ООН оголосив про внесення резолюції, що засуджує викрадення та депортацію дітей росією. Також стартував пілотний механізм пошуку й верифікації даних про незаконно переміщених дітей за підтримки низки держав. До зусиль із повернення долучаються Австрія, Латвія та Естонія. Про це повідомив Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 23 вересня Андрій Єрмак оприлюднив у своєму Telegram-каналі результати роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За словами керівника Офісу Президента України, зокрема:

1. Президент України оголосив про внесення під час 80 сесії Генасамблеї ООН проєкту резолюції, яка засуджує викрадення і депортацію українських дітей.

Це важливий крок, який допоможе посилити міжнародний тиск на росію та ще більше консолідувати світ навколо захисту українських дітей - йдеться у дописі.

2. Запускається пілотний механізм пошуку, аналізу та верифікації даних про дітей, яких росія незаконно депортувала або примусово перемістила.

Попри перешкоди, які чинить росія, ця ініціатива допоможе встановлювати місцеперебування дітей, верифікувати інформацію і посилювати юридичний та політичний тиск на агресора. Ми вдячні Великій Британії, Канаді, Естонії, Литві, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції за участь у цій роботі - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

3. Посилено міжнародну співпрацю для повернення українських дітей.

Австрія долучатиметься до посередницьких зусиль, а Латвія та Естонія заявили про готовність підтримати зусилля з повернення практичними кроками - додав керівник ОП України.

4. Буде масштабовано програми відновлення, реінтеграції та реабілітації дітей під патронатом Першої леді України Олени Зеленської. Презентовані програми про соціальне житло та підтримане проживання для молоді, яку врятували, допомогу великим прийомним родинам, організації психосоціальної підтримки для дітей та підлітків.

5. Розширено кількісний і якісний склад Коаліції — до неї приєдналися Андорра та Європейський Союз.

"Хочемо окремо подякувати Прем’єр-міністру Марку Карні за лідерство Канади у роботі Коаліції та Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн - за ініціативу щодо проведення наступного Саміту і розширення участі Європейського Союзу. Сьогоднішнє засідання підтвердило: повернення українських дітей є глобальним викликом і пріоритетом. Ми працюємо разом із партнерами і будемо продовжувати цю роботу, поки кожна українська дитина не повернеться додому", - резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо

У 2025 році Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, а також започатковує механізм відстежування українських дітей, щоб збирати усі дані щодо їх переміщення до росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей