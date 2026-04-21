Украина готовит на эту неделю встречу энергетического "Рамштайна" - Зеленский
Киев • УНН
Украина готовит международную встречу для привлечения средств на восстановление энергетики. Целью является ускорение финансирования работ и защита объектов отрасли.
Украина на этой неделе готовит встречу в формате энергетического "Рамштайна", необходимо ускорить получение необходимого финансирования для восстановительных работ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с партнерами, передает УНН.
Уже на эту неделю готовим встречу в формате энергетического "Рамштайна", и должны ускорить получение необходимого финансирования для восстановительных работ, а также строительства защиты объектов энергетики
