Украина готова не бить по энергетике РФ - Зеленский озвучил условие

Официальный Киев готов к любому формату прекращения огня в отношении ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, если на это пойдет российская сторона. Об этом 30 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Он добавил, что Украина также обсуждает с ближневосточными партнерами вопросы коммуникации с москвой, в частности в гуманитарных вопросах.

По словам главы государства, в последнее время Киев получал сигналы от отдельных партнеров относительно того, как уменьшить взаимные удары по энергетическому и нефтяному сектору рф.

Я еще раз подчеркиваю, что если россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и раньше предлагала различные форматы прекращения огня. Речь идет, в частности, о полном прекращении огня, отдельном прекращении ударов по энергетике, а также договоренности, связанные с безопасностью морских путей и неба.

Как отметил президент, Киев открыт к таким решениям в любой момент, если российская сторона будет к этому готова.

Мы все это предлагали и мы открыты. Если россияне будут готовы — пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время, мы готовы решать этот вопрос - сказал он.

Отдельно Зеленский сообщил, что Украина поднимает эти вопросы в разговорах с партнерами на Ближнем Востоке. По его словам, эти государства уже помогают в гуманитарном треке.

В частности, президент напомнил о сотрудничестве с Катаром в вопросах обмена пленными и возвращения украинских детей, которых вывезла россия.

Что касается обмена пленных, как с Катаром мы работаем, относительно возвращения наших детей. Безусловно, через Катар — это контакты с российской стороной, где вывезены наши дети, и мы их возвращаем. Поэтому относительно вопроса войны россии против Украины, последствий, мы безусловно обо всем этом говорим. Для нас это приоритет - отметил Зеленский.

Президент также дал понять, что Украина рассматривает любые действенные каналы коммуникации, которые могут помочь в вопросах безопасности и гуманитарной повестки дня.

