Украина готова не бить по энергетике РФ - Зеленский озвучил условие
Киев • УНН
Украина готова остановить атаки на российские энергообъекты при условии зеркального отказа Москвы. Киев также обсуждает гуманитарные вопросы через Катар.
Официальный Киев готов к любому формату прекращения огня в отношении ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, если на это пойдет российская сторона. Об этом 30 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Детали
Он добавил, что Украина также обсуждает с ближневосточными партнерами вопросы коммуникации с москвой, в частности в гуманитарных вопросах.
По словам главы государства, в последнее время Киев получал сигналы от отдельных партнеров относительно того, как уменьшить взаимные удары по энергетическому и нефтяному сектору рф.
Я еще раз подчеркиваю, что если россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике
Он подчеркнул, что Украина и раньше предлагала различные форматы прекращения огня. Речь идет, в частности, о полном прекращении огня, отдельном прекращении ударов по энергетике, а также договоренности, связанные с безопасностью морских путей и неба.
Как отметил президент, Киев открыт к таким решениям в любой момент, если российская сторона будет к этому готова.
Мы все это предлагали и мы открыты. Если россияне будут готовы — пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время, мы готовы решать этот вопрос
Отдельно Зеленский сообщил, что Украина поднимает эти вопросы в разговорах с партнерами на Ближнем Востоке. По его словам, эти государства уже помогают в гуманитарном треке.
В частности, президент напомнил о сотрудничестве с Катаром в вопросах обмена пленными и возвращения украинских детей, которых вывезла россия.
Что касается обмена пленных, как с Катаром мы работаем, относительно возвращения наших детей. Безусловно, через Катар — это контакты с российской стороной, где вывезены наши дети, и мы их возвращаем. Поэтому относительно вопроса войны россии против Украины, последствий, мы безусловно обо всем этом говорим. Для нас это приоритет
Президент также дал понять, что Украина рассматривает любые действенные каналы коммуникации, которые могут помочь в вопросах безопасности и гуманитарной повестки дня.
