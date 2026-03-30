Україна готова не бити по енергетиці рф - Зеленський озвучив умову

Офіційний Київ готовий до будь-якого формату припинення вогню щодо ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, якщо на це піде російська сторона. Про це 30 березня заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Він додав, що Україна також обговорює з близькосхідними партнерами питання комунікації з москвою, зокрема у гуманітарних питаннях.

За словами глави держави, останнім часом Київ отримував сигнали від окремих партнерів щодо того, як зменшити взаємні удари по енергетичному та нафтовому сектору рф.

Я ще раз наголошую, що якщо росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їхній енергетиці - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна й раніше пропонувала різні формати припинення вогню. Йдеться, зокрема, про повне припинення вогню, окреме припинення ударів по енергетиці, а також домовленості, пов’язані з безпекою морських шляхів і неба.

Як зазначив президент, Київ відкритий до таких рішень у будь-який момент, якщо російська сторона буде до цього готова.

Ми все це пропонували й ми відкриті. Якщо росіяни будуть готові — будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час, ми готові розв'язувати це питання - сказав він.

Окремо Зеленський повідомив, що Україна порушує ці питання у розмовах із партнерами на Близькому Сході. За його словами, ці держави вже допомагають у гуманітарному треку.

Зокрема, президент нагадав про співпрацю з Катаром у питаннях обміну полоненими та повернення українських дітей, яких вивезла росія.

Щодо обміну полонених, як з Катаром ми працюємо, щодо повернення наших дітей. Безумовно, через Катар — це контакти з російською стороною, де вивезені наші діти, і ми їх повертаємо. Тому щодо питання війни росії проти України, наслідків, ми безумовно про все це говоримо. Для нас це пріоритет - зазначив Зеленський.

Президент також дав зрозуміти, що Україна розглядає будь-які дієві канали комунікації, які можуть допомогти у питаннях безпеки та гуманітарного порядку денного.

