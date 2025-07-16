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Украина готова к мирным переговорам в любое время - Сибига

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к мирным переговорам в любом формате и географической зоне. Он опроверг заявления России о затягивании переговоров, назвав их манипуляцией.

Украина готова к мирным переговорам в любое время - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к мирным переговорам в любое время, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая вместе с польскими и литовскими министрами в польском Люблине, он раскритиковал заявления россии о том, что Украина затягивает дальнейшие мирные переговоры, назвав их "ложью, манипуляцией и искажением фактов" и подчеркнув, что "Украина никогда не была, не является и не будет препятствием к миру", согласившись на предложения США по прекращению огня.

Он сказал, что Киев остается "готовым к таким переговорам в любом формате, в любой географической зоне".

Его поддержали польские и литовские коллеги, а литовский министр Кястутис Будрис назвал это "ложными нарративами и лживой пропагандой, исходящей из россии".

"путин должен принять эти условия, то, что президент Трамп ему говорит уже [четыре] месяца, а мы все еще ждем", - сказал он.

Сибига также отреагировал на ночные атаки на Украину, заявив, что "не достигнув успеха на поле боя, кремль направляет воздушные атаки против наших мирных городов и громад, против мирного населения". Он также упомянул об атаке на польский завод в Украине.

Сибига, формально и.о. министра в связи с продолжающимися кадровыми перестановками в правительстве в Киеве, заявил, что "москва пытается сломить наш дух,… но это не удастся, особенно пока мы вместе".

Он также повторил призыв к ЕС принять 18-й пакет санкций против россии, который сейчас блокирует Словакия, и еще больше давить на россию, чтобы она села за стол переговоров о прекращении огня.

Байден не смог остановить эту войну, но я уверен, что Трамп сможет - Зеленский16.07.25, 14:32 • 1786 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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