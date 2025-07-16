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Україна готова до мирних переговорів у будь-який час - Сибіга

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до мирних переговорів у будь-якому форматі та географічній зоні. Він спростував заяви росії про затягування переговорів, назвавши їх маніпуляцією.

Україна готова до мирних переговорів у будь-який час - Сибіга

Очільник МЗС України Андрій Сибіга підтвердив готовність України до мирних переговорів у будь-який час, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Виступаючи разом із польськими та литовськими міністрами у польському Любліні, він розкритикував заяви росії про те, що Україна затягує подальші мирні переговори, назвавши їх "брехнею, маніпуляцією та спотворенням фактів" і наголосивши, що "Україна ніколи не була, не є і не буде перешкодою до миру", погодившись на пропозиції США щодо припинення вогню.

Він сказав, що Київ залишається "готовим до таких переговорів у будь-якому форматі, в будь-якій географічній зоні".

Його підтримали польські та литовські колеги, а литовський міністр Кястутіс Будріс назвав це "хибними наративами та брехливою пропагандою, що виходить із росії".

"путін повинен прийняти ці умови, те, що президент Трамп йому говорить вже [чотири] місяці, а ми все ще чекаємо", - сказав він.

Сибіга також відреагував на нічні атаки на Україну, заявивши, що "не досягнувши успіху на полі бою, кремль спрямовує повітряні атаки проти наших мирних міст та громад, проти мирного населення". Він також згадав про атаку на польський завод в Україні.

Сибіга, формально в.о. міністра у зв'язку з кадровими перестановками, що продовжуються в уряді в Києві, заявив, що "москва намагається зламати наш дух,… але це не вдасться, особливо поки ми разом".

Він також повторив заклик до ЄС ухвалити 18-й пакет санкцій проти росії, який наразі блокує Словаччина, та ще більше тиснути на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів про припинення вогню.

Байден не зміг зупинити цю війну, але я впевнений, що Трамп зможе - Зеленський16.07.25, 14:32 • 1792 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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