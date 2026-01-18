Украина чтит память жертв авиакатастрофы в Броварах три года назад
18 января Украина вспоминает жертв авиакатастрофы в Броварах, произошедшей три года назад. Тогда погибло руководство МВД, включая Дениса Монастырского, и гражданские лица.
В воскресенье, 18 января, Украина вспоминает жертв авиакатастрофы в Броварах Киевской области, произошедшей в этот день три года назад. Тогда погибло руководство и сотрудники МВД Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Детали
Кроме Дениса Монастырского, в этой авиакатастрофе погибли:
- Первый заместитель
главы МВД Евгений Енин;
- Государственный секретарь
МВД Юрий Лубкович;
- Заместитель руководителя
Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;
- Начальник управления
обеспечения защиты ДВБ Михаил Павлушко;
- Ведущий инспектор
Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
- Старший
оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности
НПУ Андрей Маринченко.
- Бортовой механик,
прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов;
- Командир воздушного
судна Александр Василенко;
- Второй пилот Константин
Коваленко.
Среди погибших были и гражданские - жители города Бровары:
- Елена и Милана Пономаренко;
- Марина Грановская;
- Татьяна Бойченко.
