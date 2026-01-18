Украина чтит память жертв авиакатастрофы в Броварах три года назад

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:25 • 2244 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 24735 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 48327 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 31150 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 42475 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 50345 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 41149 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 61867 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 30328 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 46398 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Искусственный интеллект захватывает музыкальные чарты: вирусный хит 2026 года спровоцировал скандал18 января, 00:10 • 6476 просмотра
В Калифорнии объявлена "красная зона" из-за вспышки смертельного лептоспироза у домашних животных18 января, 00:24 • 5860 просмотра
Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домовPhoto18 января, 00:35 • 6988 просмотра
Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии18 января, 00:40 • 47912 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto04:30 • 9680 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 27868 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 61867 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 35256 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 66813 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 96411 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Биньямин Нетаньяху
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 3602 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 22483 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 20104 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 18188 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 17637 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
M1 Abrams

Украина чтит память жертв авиакатастрофы в Броварах три года назад

Киев • УНН

 • 36 просмотра

18 января Украина вспоминает жертв авиакатастрофы в Броварах, произошедшей три года назад. Тогда погибло руководство МВД, включая Дениса Монастырского, и гражданские лица.

Украина чтит память жертв авиакатастрофы в Броварах три года назад
Фото: ГСЧС Украины

В воскресенье, 18 января, Украина вспоминает жертв авиакатастрофы в Броварах Киевской области, произошедшей в этот день три года назад. Тогда погибло руководство и сотрудники МВД Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

Кроме Дениса Монастырского, в этой авиакатастрофе погибли:

  • Первый заместитель главы МВД Евгений Енин;
    • Государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;
      • Заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;
        • Начальник управления обеспечения защиты ДВБ Михаил Павлушко;
          • Ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
            • Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко.
              • Бортовой механик, прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов;
                • Командир воздушного судна Александр Василенко;
                  • Второй пилот Константин Коваленко.

                    Среди погибших были и гражданские - жители города Бровары:

                    • Елена и Милана Пономаренко;
                      • Марина Грановская;
                        • Татьяна Бойченко.

                          Напомним

                          14 января 2026 года Украина отмечала третью годовщину российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Тогда погибло более 40 человек, среди них - дети.

                          Евгений Устименко

                          ОбществоПроисшествия
                          Военное положение
                          Война в Украине
                          Киевская область
                          Днепр
                          Министерство внутренних дел Украины
                          Украина
                          Бровары