Україна вшановує пам'ять жертв авіакатастрофи у Броварах три роки тому

У неділю, 18 січня, Україна згадує жертв авіакатастрофи в Броварах Київської області, що сталась цього дня три роки тому. Тоді загинуло керівництво і працівники МВС України включно з головою відомства Денисом Монастирським. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Крім Дениса Монастирського, у цій авіакатастрофі загинули:

Перший заступник голови МВС Євгеній Єнін;

Державний секретар МВС Юрій Лубкович;

Заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;

Начальник управління забезпечення захисту ДВБ Михайло Павлушко;

Провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко.

Бортовий механік, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов;

Командир повітряного судна Олександр Василенко;

Другий пілот Костянтин Коваленко.

Серед загиблих були і цивільні - жителі міста Бровари:

Олена та Мілана Пономаренки;

Марина Грановська;

Тетяна Бойченко.

Нагадаємо

