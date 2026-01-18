$43.180.08
Україна вшановує пам'ять жертв авіакатастрофи у Броварах три роки тому

Київ • УНН

 • 36 перегляди

18 січня Україна згадує жертв авіакатастрофи в Броварах, що сталася три роки тому. Тоді загинуло керівництво МВС, включаючи Дениса Монастирського, та цивільні особи.

Україна вшановує пам'ять жертв авіакатастрофи у Броварах три роки тому
Фото: ДСНС України

У неділю, 18 січня, Україна згадує жертв авіакатастрофи в Броварах Київської області, що сталась цього дня три роки тому. Тоді загинуло керівництво і працівники МВС України включно з головою відомства Денисом Монастирським. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Крім Дениса Монастирського, у цій авіакатастрофі загинули:

  • Перший заступник голови МВС Євгеній Єнін;
    • Державний секретар МВС Юрій Лубкович;
      • Заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;
        • Начальник управління забезпечення захисту ДВБ Михайло Павлушко;
          • Провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;
            • Старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко.
              • Бортовий механік, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов;
                • Командир повітряного судна Олександр Василенко;
                  • Другий пілот Костянтин Коваленко.

                    Серед загиблих були і цивільні - жителі міста Бровари:

                    • Олена та Мілана Пономаренки;
                      • Марина Грановська;
                        • Тетяна Бойченко.

                          Нагадаємо

                          14 січня 2026 року Україна відзначала третю річницю російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Тоді загинуло понад 40 людей, серед них - діти.

                          Євген Устименко

