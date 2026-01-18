Україна вшановує пам'ять жертв авіакатастрофи у Броварах три роки тому
Київ • УНН
18 січня Україна згадує жертв авіакатастрофи в Броварах, що сталася три роки тому. Тоді загинуло керівництво МВС, включаючи Дениса Монастирського, та цивільні особи.
Фото: ДСНС України
У неділю, 18 січня, Україна згадує жертв авіакатастрофи в Броварах Київської області, що сталась цього дня три роки тому. Тоді загинуло керівництво і працівники МВС України включно з головою відомства Денисом Монастирським. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Деталі
Крім Дениса Монастирського, у цій авіакатастрофі загинули:
- Перший заступник
голови МВС Євгеній Єнін;
- Державний секретар
МВС Юрій Лубкович;
- Заступниця керівника
Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;
- Начальник управління
забезпечення захисту ДВБ Михайло Павлушко;
- Провідний інспектор
Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;
- Старший
оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки
НПУ Андрій Маринченко.
- Бортовий механік,
прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов;
- Командир повітряного
судна Олександр Василенко;
- Другий пілот Костянтин
Коваленко.
Серед загиблих були і цивільні - жителі міста Бровари:
- Олена та Мілана Пономаренки;
- Марина Грановська;
- Тетяна Бойченко.
Нагадаємо
14 січня 2026 року Україна відзначала третю річницю російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Тоді загинуло понад 40 людей, серед них - діти.